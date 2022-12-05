Bugün 'İdilika ile 30 Dakika' yazımı yazmak için mutfağa girdiğimde aklımda, ne zamandır olan ıspanak beğendiyi yapmak vardı. Patlıcan beğendiyi çok seven biri olarak, ıspanak beğendiye aşığım diyebilirim. Ben bazen tavuk bonfile ile, bazen de soslu mitite köfteler ile servis ediyorum. Kuzu pirzola pişirmek hassas iştir. Kimisi pirzolayı ve tüm etleri olduğu gibi sade halde sevdiği için pişirmeden önce hiçbir marinaya gerek duymazken, kimisi de önceden marine etme taraftarıdır. Benim için durum sofranın konsepti ve etin yanındaki eşlikçilerine göre değişiklik gösteriyor olsa da, söz konusu kuzu olduğu zaman biraz sosta bekletme taraftarıyım. Hepinize mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileğiyle...



ISPANAK PÜRESİ YATAĞINDA KUZU PİRZOLA



MALZEMELER

1 demet ıspanak

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi







KUZU PİRZOLA İÇİN:

5-6 adet kuzu pirzola

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 tutam biberiye

Sıvı yağ

1 kahve fincanı soğan suyu



YAPILIŞI: Ispanakları sıvı yağda soteliyoruz. Bu arada tereyağını eritiyoruz ve unu kavuruyoruz. Un pembeleşmeye başlayınca sütü azar azar ekleyerek kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kaşar peyniri ekleyip tekrar karıştırıyoruz.



KUZU PİRZOLA YAPILIŞI: Sosu için bir kabın içine soğan suyu, süt, zeytinyağı ve biberiye koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kuzu pirzolaları hazırladığımız sosun içine batırıp 25 dakika bekletiyoruz. Daha sonra kuzu pirzolaları sosun içinden çıkarıp süzdürüyoruz. Üzerine tuzu, karabiberi serpiyoruz. Teflon tavaya sıvı yağ koyup kuzu pirzolaları arkalı önlü kızartıyoruz. Ispanak beğendinin üzerinde servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Kuzu pirzolaların kokusu hoşunuza gitmiyorsa, marinanın içine üç diş rendelenmiş sarımsak ekleyebilirsiniz.



PEYNİRLİ BİBER



MALZEMELER

6 adet kırmızı biber

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

2 kaşık tulum peyniri rendesi

3 kaşık bayat ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Fesleğen

Dereotu

Maydanoz

Biberiye

YAPILIŞI: Biberler ortadan ikiye kesilir, zeytinyağı ve tuz serpilerek yağlı kağıt üzerinde fırınlanır. Pişen biberler soğutulur. Diğer tüm malzemeler harmanlanıp biberlerin üzerine kaplanır. Fırının ızgara bölümünde kızarana kadar pişirilir.



KİVİLİ PRATİK TATLI



MALZEMELER

3 su bardağı süzme yoğurt

1 paket krema

3 su bardağı kivi püresi

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt ve kremayı mikserle çırpıyoruz. Daha sonra vanilya ve iki çorba kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kivi püresini yoğurtlu karışımın içine döküyoruz. Kuplara pay edip süsleyerek servis ediyoruz.