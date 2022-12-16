Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kars'a konuk oluyoruz. Kars, Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri. Soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü şehirde pek çok orijinal lezzet içinizi ısıtacak cinsten. Kendine has birçok lezzete sahip olan Kars, kaz eti ile yapılan yemekleri ile oldukça meşhur. İşte Kars mutfağına ait yöresel lezzetler. Umarım beğenirsiniz.



HÖRRE ÇORBA



MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

5 bardak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber







ÜZERİ İÇİN:

1/2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI: Bir tencereye iki kaşık tereyağını koyup eritin. üç kaşık unu ilave edin ve rengi dönüp kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun. Kavrulan una devamlı karıştırarak suyu azar azar ekleyin. Çorbada un topağı olmamalıdır. Çorbanın tuzunu ve karabiberini ekleyin. Çorba kaynara çıkana kadar dibi tutmasın diye karıştırın. 10 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Tavaya yarım kaşık tereyağını koyup eritin. Salçayı yağa ekleyip kavurun. Kavrulmuş salçayı çorbanın üzerinde gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.



KARS BÖREĞİ



MALZEMELER

250 gr. un

150 gr. tereyağı

1/2 litre süt

250 gr. gravyer peyniri

5 adet yumurta ve bir tutam tuz

YAPILIŞI: Unu bir kaba koyun, üzerine yumurtaları kırıp çırpma teli ile iyice çırpın. Daha sonra üzerine sütü, tereyağının yarısını ve tuzu ilave edip biraz daha karıştırın. Kalan tereyağını eritin, bir fırçayla tepsiye sürün. Tepsi hafif kızarınca hazırladığınız harçtan yarım kepçe dökün, yalnızca bir yüzünü kızartın. Tüm harcı bu şekilde pişirin. Gravyer peynirini biraz sütle yumuşatın. Pişen hamurların yarısının kızaran kısımlarına peyniri sürün, kalan hamurların kızaran kısımlarını altta kalacak şekilde üstüne kapatın.



ERİŞTE PİLAVI



MALZEMELER

250 gram erişte

2 büyük patates

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı yeşil mercimek

Sıvı yağ

Tereyağı

YAPILIŞI: Tencereye sıvı yağ koyup, yuvarlak kestiğiniz patatesleri tencerenin dibine dizin. Ayrı yerde yiyebileceğiniz miktarda erişteyi biraz diri kalacak şekilde haşlayın. Bir başka kapta da yeşil mercimeği haşlayın. İkisi haşlanınca karıştırıp sıcakken çiğ patateslerin üzerine dökün. Kesinlikle su eklenmemelidir. Makarnanın üzerine parça parça tereyağı konulur. Tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde ağır ağır patateslerin kızarmasını bekliyoruz.