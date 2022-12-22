Ayva ve kerevizin tam mevsimi... İkisinin de kendine has karakteristik lezzetleri olsa da bir araya geldiklerinde birbirlerine o kadar çok yakışıyorlar ki, bu birleşimden nefis yemekler üretebiliriz. Ben de bugün sizlere bu uyumu en sevdiğim reçeteler ile paylaşmak istedim.



AYVALI ETLİ KEREVİZ



MALZEMELER

300 gr parça kuzu eti

2 orta boy soğan

Sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 orta boy kereviz

1 adet havuç

2 adet patates

1/2 ayva

1 tatlı kaşığı un

Tuz

Karabiber







YAPILIŞI: Etlerimizi önceden güzelce pişirelim, düdüklü tencere ile olabilir. Önce soğanları sonra havuçları yağda kavuruyoruz. Etleri ve salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Arzuya göre küp küp ya da fotoğraftaki gibi kestiğimiz kereviz, küçük küçük doğradığımız patates ve ayvalarımızı tenceremize ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Sebzelerimizi de kısa bir süre kavurduktan sonra yaklaşık 2 su bardağı sıcak suyumuzu, tuz ve karabiberimizi ekleyip kısık ateşte kerevizlerimiz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.



PORTAKAL SUYU İLE AYVALI KEREVİZ



MALZEMELER

2 adet orta boy veya 3 küçük boy kereviz

1 adet orta boy ayva

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

2 adet orta boy havuç

2 adet limon

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı portakal suyu

Tuz

Sıcak su

YAPILIŞI: Yıkanmış ve soyulmuş olan kereviz ve ayvaları, iki adet limon sıkmış olduğumuz su dolu bir kapta, limonlarla birlikte beklettikten sonra, sıktığımız limonların kabukları ile ovalım. Kerevizleri ince olmayan halkalar şeklinde doğrayalım ve büyüklüğüne göre her bir halkayı ikiye veya dörde bölelim ve kereviz dilimlerini tekrar limonlu su içerisine alalım. Ayvaları da dilimleyerek, orta boy küpler şeklinde doğrayalım ve tekrar limonlu su içerisine alalım. Sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı, orta ateşte tencereye alalım ve birkaç dakika pembeleşene kadar kavuralım. Yarım ay şeklinde doğramış olduğumuz patates ve halka halka kestiğimiz havuçları ekleyelim ve birkaç dakika kavuralım. Ardından kerevizleri tencereye alalım ve damak zevkine göre tuz ilavesini de yaparak tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakalım. Gerekli görülürse, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıcak su ilavesi yapalım. Yarım saat sonra, doğradığımız ayvaları da tencereye ilave edelim. Sebzeler yumuşayıp, piştikten sonra ocağın altını kapatalım ve ilk sıcağı çıkan yemeğimize portakal suyu ilavesini yapalım.



AYVALI KEREVİZ SALATASI



MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy ayva

1 adet orta boy limon suyu

30 gram kök zencefil

3 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram dövülmüş ceviz içi

500 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabuğunu soyduğunuz kök zencefili, yayvan bir salata kasesi içine rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Kabuğunu soyduğunuz orta boy ayva ve kerevizi rendenin büyük tarafıyla zencefil-limon suyu karışımının üzerine rendeleyin ve karıştırın. Sarımsakları tuzla birlikte havanda dövün. Dövülmüş ceviz içi, ezilmiş sarımsak ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Son olarak süzme yoğurdu kaşık kaşık ekleyip salatayı koyu kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırın. Toz kırmızı biber veya tercih ettiğiniz başka bir baharatla süsleyerek servis yapın.