Herkese merhaba, canınız hem börek istiyor hem de yufka yiyip kalori almak istemiyorsanız, bugün hazırladığım tarifler tam size göre. Un ilavesi olmadan lahana, pırasa ve mercimek kullanarak şahane börekler hazırlayabilirsiniz.



LAHANA BÖREĞİ



MALZEMELER

300 gram kadar lahana ince doğranmış

1 adet yeşil biber

1 adet kapya

Yarım demet maydanoz

Yarım kabartma tozu

4 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı süt

2 yumurta

Kızartmak için az sıvı yağ







YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yıkayıp ufak ufak doğrayalım. Lahana ve kapya biberi karıştırma kabına alalım. Üzerine tuzu serpelim, biraz ovalım. Sonra bütün malzemeyi üzerine ilave edelim, karıştıralım. Tavaya biraz yağ koyalım. 2 çorba kaşığı kadar altını yakalım, yağımız kızınca harcımızı tavaya alalım, kaşıkla üzerini düzeltelim. Üzerine kapak kapatalım, kısık ateşte ara da sallayalım, altı kızarınca kapak veya bir tabağı çok az yağlayıp böreğimizi ters çevirelim. Tavaya çok az yağ koyalım, hafif kızınca yavaşca tavaya bırakalım, o yüzü de kızarınca servis tabağına alalım, deneyecek olanlara afiyet olsun.



UNSUZ PIRASA BÖREĞİ



MALZEMELER

6 sap orta boy pırasa

2 adet orta boy havuç

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı mısır unu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş kaşar peynir

Çörek otu

YAPILIŞI: Unsuz pırasa böreği yapımı için; öncelikle 6 sap orta boy pırasayı temizleyip, güzelce yıkayın. Ardından pırasaları orta incelikle doğrayın. 2 adet orta boy havucu da rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Daha sonra orta boy geniş bir tava içine doğranmış pırasa ve rendelenmiş havuçları koyun. Üzerlerine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı döküp, pırasa ve havuçlar yumuşayana kadar kavurun. Ardından ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakın. Diğer tarafta bir kase içine 2 adet yumurta kırın. 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin.

Ardından 3 yemek kaşığı dolusu mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz ve biraz karabiber ekleyin. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kasedeki tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Daha sonra bir kaba soğuyan pırasalı karışımı koyun. Üzerine hazırladığınız yumurtalı ve mısır unlu karışımı ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız unsuz pırasalı börek karışımını 22 cm'lik yağlı kağıt serili fırın kabı içine döküp, güzelce yayın. Üzerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri ve çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.



SOĞANLI MERCİMEK BÖREĞİ



MALZEMELER

5 adet orta boy soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım kalıp beyaz peynir

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Çörek otu

Susam

YAPILIŞI: Soğan söğüş olarak doğranır. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile kavrulur. Yeşil mercimek haşlanır. 3 yumurta küçük kasede çırpılır. Beyaz peynir çatalla ufalanır. Tereyağı eritilir. Çörek otu ve susam dışındaki malzemeler karıştırılır. Üzerine çörek otu ve susam serpilir. 180 derecedeki fırında, 50-60 dk. pişirilir.