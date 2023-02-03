İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karadeniz'in meşhur tatlılarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle, Doğu Karadeniz denilince akla ilk gelen pepeçuradan bahsedeceğim. Bu muhallebinin sırrı, ana maddesi olan kara üzüm. Karadeniz'in incisi olan bu üzüm türü, kokusuyla ve tadıyla sizi mest edebilir. Asıl olarak üzüm şırasından yapılan bu lezzetin üzüm pekmeziyle yapılan bir versiyonu da vardır. Mevsiminde üzümler tazeyken pepeçura, kışın ise pekmezinden ekşaş denen versiyonu yapılır. Doğu Karadeniz'de ağustos ayının sonunda neredeyse bütün sofralarda bulunan pepeçura, neredeyse Laz böreği kadar önemli bir yere sahiptir. Hafif mayhoş, hafif tatlı ve ferahlatıcı bir lezzettir. Laz böreği ve Hamsiköy sütlacı da, kuzeyin incisinin özgün tatlılarındandır. Bugünlük benden bu kadar. Tüm Karadenizli dostlara selam ve sevgi ile.



PEPEÇURA



MALZEMELER

1 kg. siyah üzüm

6 su bardağı su

2 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı mısır nişastası

Yarım çay bardağı mısır unu







YAPILIŞI: Üzümü ve suyu kaynatıp ılındıktan sonra süzüyoruz. Dört-beş bardak üzüm suyunu tencereye alıyoruz, üzerine nişastayı, unu ve şekeri katıp karıştırarak pişiriyoruz. Pişen tatlımızı kaselere boşaltıp soğuk servis ediyoruz.



KOLAY LAZ BÖREĞİ



MALZEMELER

1 paket hazır yufka

200 gr. tereyağı

MUHALLEBİSİ İÇİN:

2 adet yumurta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

4 su bardağı süt

1 kaşık nişasta

ŞERBET İÇİN:

2.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1-2 damla limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Muhallebiyi yapmak için; yumurtaları çırpıyoruz, daha sonra yavaş yavaş sütü ve diğer malzemeleri ekliyoruz. Tencereyi ocağa alıp karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşınca altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Bir borcamı yağlıyoruz, yufkaları ikişerli ya da üçerli halde, aralarına tereyağı sürerek diziyoruz. Yufkaların yarısını bu şekilde borcama yerleştirdikten sonra hazırladığımız koyu muhallebiyi sürüyoruz. Sonra kalan yufkaları da, aynı şekilde muhallebinin üzerine döşüyoruz. En son katı da yağladıktan sonra eşit parçalar halinde kesiyoruz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen tatlının ilk sıcağı çıkınca, üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz ve şerbeti çekene kadar bekliyoruz.



HAMSİKÖY SÜTLACI



MALZEMELER

1 kg. süt

1 kahve fincanı pirinç

1.5 bardak şeker

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tutam tuz

2 bardak su

YAPILIŞI: Pirinci, bir su bardağı suda haşlayın, sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra şekeri ilave edin. İçine tereyağını da ekleyin. Tekrar kaynadıktan sonra pirinci suyuyla beraber ilave edin, 15 dakika kaynamaya bırakın. Yumurtanın sarısını nişasta ve bir bardak su ile iyice çırpın, sütün içine azar azar dökerek karıştırın. Beş dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Daha sonra fırın kaplarına dökün. 250 derecede üstleri kızaracak kadar pişirin, fındık ile servis edin.