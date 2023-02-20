Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Allah'ın bize sunduğu en güzel lezzetlerden biri ve aynı zamanda Omega 3 zenginliği bakımında şifa deposu bir besin olan cevizden söz edeceğim. Düzenli ve bilinçli bir şekilde ceviz tüketimi, sağlığa birçok yönden fayda sağlıyor. Günde ortalama üç ceviz tüketen biri, kalp sağlığı için çok önemli bir önlem almış olur.



CEVİZLİ MEZE



MALZEMELER

2 dilim bayat ekmek içi

1/2 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz







YAPILIŞI: Ceviz içini havanda eziyoruz. Bayat ekmek içini ıslatıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Sarımsakları soyup eziyoruz. Ceviz içi, ekmek içi ve ezilmiş sarımsağı bir kaseye alıp iyice karıştırıyoruz. Sirke ve zeytinyağını karıştırarak azar azar ilave ediyoruz. Tuz ekliyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.



CEVİZLİ ŞEKER



MALZEMELER

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz içi

3 damla limon

Yemek kaşığının ucu kadar tereyağı

Yarım çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Toz şekeri teflon tencerede orta ateşte eritiyoruz. Karamelize olurken limon suyu ve margarin ekliyoruz. Sonra cevizleri ve vanilyayı koyuyoruz. Tencereye koyup karıştırarak ocağın altını kapatıyoruz. Yağlı kağıda döküp düzleştiriyoruz.



CEVIZLI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

100 gr. tereyağı

1/2 su bardağı süt

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 su bardağı ceviz içi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

YAĞLAMAK İÇİN:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı un

YAPILIŞI: Yumurtaları ve esmer şekeri bir kaba koyuyoruz, şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını katıp krema halini alana kadar çırpma işlemini sürdürüyoruz. Süt ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ediyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek kek harcına ekliyoruz. Kıvam alana kadar mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırıyoruz. Hafif bir şekilde unladıktan sonra kek harcına ekliyoruz, tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Harcı, tereyağı ile yağlayıp unladığımız kek kalıbına boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişiriyoruz. Biraz soğuduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz.