İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bugün Denizli'ye konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum... Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...









TOP TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet top tarhana

1 su bardağı nohut

400 gr. yağlı et

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tarhana ve nohut ıslatılır. Sonra bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.









TAVAS USULÜ ETLİ KURU DOLMA



MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 dizi kuru patlıcan

1.5 su bardağı pirinç

1 adet iri boy kuru soğan

Yarım bağ maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz (yeteri kadar)

YAPILIŞI: Bir tencerede yeteri kadar su kaynatılır. İçine kuru patlıcanlar konur. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alınarak soğuk sudan geçirilip süzülmeye bırakılır. Bir tencereye 300 gram küçük küçük doğranmış kuzu eti alınır ve kendi yağında kavrulur. Üzerine ince ince yemeklik doğranmış soğan ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane ve tuz eklenerek karıştırılır. Harcın üzerine pirinçler ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İç harç hafif ılındıktan sonra haşlanarak süzülmüş kuru patlıcanların içine fazla sıkıştırmadan doldurulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Ardından tencere ocağa alınarak üzerine patlıcanların yarısına kadar sıcak su eklenir. Önce orta ateşte kaynatılır, daha sonra kısık ateşte, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilerek ocaktan alınır. Pişen patlıcan dolmaları yufka ekmeklere sarılır. Üzerine limon sıkılarak servise sunulur.



ÇAĞLA DÖVMESİ



MALZEMELER

Yarım kilo taze badem çağlası

2-3 adet yeşil taze soğan

3 adet lop yumurta

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bağ bediren otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Lop yumurta doğranır. Yeşil soğan ince ince doğranır. Çağlalar blenderdan geçirilir. İçine yumurta ve yeşil soğan eklenir. Üzerine tuz, biber ve yağ konarak karıştırılır.