İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hint rüzgarları esiyor. Hint mutfağı, tıpkı Türk mutfağı gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösteren bir mutfaktır.

Genel olarak baharatlar ve köri, Hint mutfağının başrol oyuncularıdır ve bu mutfakta Türk damak zevkine hitap edecek türden yemekleri bulmak mümkündür.

Hindu inanışında ineğin kutsal sayılışı, Hint mutfağında dana eti tüketimini bir hayli etkilemiştir.







Bundan dolayı Hintliler yemeklerde, dana eti yerine tavuk eti veya deniz ürünleri kullanmayı tercih ederler. Kullanılan etin üzerine dökülerek veya ayrı bir kapta servis edilen köri sos, et yemeklerinin tamamlayıcısıdır. Bir gün sizlere, a'dan z'ye köri dosyası açacağım.

Hindistan'da tek başına köri istediğinizde pek çok kişi bir şey anlamayacaktır.

Çünkü köri, bilinenin aksine, çok çeşitli baharatların bir arada kullanıldığı bir sos çeşididir.

Kendine has baharatları, kıyafetleri ve yemekleriyle günümüzün en popüler başlıklarından biri olan Hindistan yemekleri kendisi gibi rengarenk. Yumuşacık ekmekleri, bol acılı tavukları ve özellikle de köri sosu sayesinde yemekleri lezzetlendiren Hindistan'ın meşhur yemeklerini sizler için bir araya getirdik.







TİKKA MASALA

MALZEMELER

500 gr kemiksiz tavuk kalça

10 gr kırmızı toz biber

5 gr garam masala

5 gr toz yeşil kakule

5 gr toz kimyon

2 limonun suyu

200 gr süzme yoğurt

1 gr portakal rengi gıda boyası

Tuz

MASALA SOSU İÇİN

250 gr soğan

100 gr domates

50 gr domates püresi

50 gr süzme yoğurt

5 gr toz kırmızı biber

50 gr toz kişniş

5 gr kimyon tohumu

20 gr zencefil

20 gr sarımsak ezmesi

100 ml sıvıyağ

Tuz

YAPILIŞI: Tavuğu bir tavaya alıp tuz, toz kırmızı biber, toz kakule ve limon suyu ile marine edin. Ocaktan alıp soğutun ve buzdolabında 6 saat bekletin. Süzme yoğurt, gıda boyası ve garam masalayı bir kaseye alıp karıştırın. Marine edilmiş tavukları ekleyip bu karışımla ovun. Tavukları önceden 250 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika ya da şişlere geçirip ızgarada iyice pişirin. Servis tabağına alın. Yağı bir tavada ısıtın. Tane kimyon ve soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha soteleyin. Tavukların üzerine ekleyip servis yapın.







SAMOSA

MALZEMELER

90 gr bezelye

16 gr kişniş tohumu

4 adet yufka

3 diş sarımsak

2.5 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı limon

2 adet patates

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

Çeyrek karnabahar

Yufka

Tuz

YAPILIŞI: Karnabaharı ve bezelyeyi kaynar suda beş dakika bekletiyoruz. Diğer bütün malzemeyi minik minik doğruyoruz, hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Karnabahar ve bezelyeleri de ekliyoruz. Yufkaları şeritler halinde keserek muska şeklinde sarıp kızartıyoruz.







HİNT TATLISI

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı süt tozu

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı toz şeker

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı tozşeker

3 su bardağı su

Yarım limon

KIZARTMAK İÇİN:

Bol sıvı yağ

YAPILIŞI: Şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatıyoruz, içine yarım limon sıkıp ocaktan alıyoruz. Hamuru için; unu, süt tozunu ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba koyuyoruz. Başka bir kabın içerisinde ise yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra unlu karışıma ekleyerek birbirine yediriyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Derince bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz, iyice ısınınca ocağı kısıyoruz. Yuvarlak hamurlarımızı yağın içine atıp çevirerek kızartıyoruz, ardından direkt soğuk şerbetin içine atarak şerbetini çekmesini bekliyoruz.







ONİON BHAJI

MALZEMELER

Eğer 3-4 kişilikseniz 2-3 soğan yetecektir

Soğanların boyutu çok büyük olmasın

Soğanları ince uzun doğrayın

1 su bardağı nohut unu (normal unda yapılabilir)

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru maydanoz

1-1.5 su bardağı su veya (yarım su bardağı soğuk soda)

YAPILIŞI: Onion Bhajı için soğanları halka halka kesin. Yaptığınız karışımın içine tüm soğan halkalarını ekleyin ve karıştırın. Soğanlar iyice karışıma doyduktan sonra bir tencereye sıvı yağ ekleyin. Sıvı yağda soğanlar kızarana kadar bekletin ve bir tabağa koyun.