Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



YUFKALI TAVUK



MALZEMELER

5 adet yufka

1 adet bütün tavuk (haşlanmış ya da didiklenmiş)

SOSU İÇİN:

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı kadar sirke







ISLATMAK İÇİN:

3-4 su bardağı tavuk suyu

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yufkaları rulo şeklinde sarıp, 2 parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu ekleyip haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine sosu gezdirdikten sonra üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine döktükten sonra servis ediyoruz.



ERİŞTE ÇORBASI



MALZEMELER

TERBİYESI İÇİN:

4 su bardağı süt

4 su bardağı su

4 yemek kaşığı limon suyu

1 adet yumurta

HAMUR İÇİN:

1.5 su bardağı un

3/4 su bardağı su

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine döküyoruz. Çorba pişmeye yakınken tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.



PEYNİR TATLISI



MALZEMELER

250 gr. tuzsuz peynir

1 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

1 büyük çay bardağına yakın un

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN:

1.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışan kıvamda yoğurup hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.