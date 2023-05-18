Herkese merhabalar. İdilika' nın mutfağı' da bugün, çok mutlu bir yiyecek var. 7'den 70'e kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği türden, sokak kültürümüzün vazgeçilmezi, günün her öğününde tükettiğimiz, pahası az ancak hazzı çok fazla olan simitli kahvaltı alternatiflerini yazmak istedim. Biz İzmirliler simide gevrek deriz. Sabahları 'Gevrekçi geldi gevrekçi' seslerini duymak İzmirliler için şaşırtıcı değildir.



EV YAPIMI SİMİT



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı dolusu instant maya

Aldığı kadar un







ÜSTÜ İÇİN:

1 adet yumurta

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

Susam



SİMIT CİPSİ



MALZEMELER

Bayatlamış sokak simidi

1 tatlı kaşığı tuz

Çeşitli baharatlar

1/2 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Fırınımızı 180 derecede ısınmaya bırakıyoruz. Bu sırada simitlerimizi minik minik keserek bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Bu işlem için yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Daha sonra simit dilimlerinin üstüne zeytinyağı gezdirip, miktarını zevkinize göre belirleyeceğiniz baharatları serpiyoruz ve harmanlıyoruz. İsteyenler az miktarda sarımsak tozu da kullanabilir. Fırına verdiğiniz dilimleri iyice çıtır olana kadar fırında tutuyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra simit cipsleri biraz soğumaya bırakıyoruz.



SİMİT TOST



MALZEMELER

1 adet simit

7 dilim kaşar peyniri

7 dilim cheddar peyniri

12 dilim sucuk

YAPILIŞI: Simit ortadan ikiye kesilir. Kaşar peyniri, cheddar peyniri ve sucuklar küçük küçük doğranır. Kesilen simitin ortasına önce sucuklar sonra sırasıyla kaşar peyniri ve cheddar peynirleri yerleştirilir. Simitin üst parçası kapatılır. Önceden ısıtılmış tost makinesinde kaşarlar eriyene kadar pişirilir. Pişen simit servis tabağına alınır.