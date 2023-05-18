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İDİL ÇİMRİN
18 Mayıs 2023, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Taze gevrek simiiiiit

Herkese merhabalar. İdilika' nın mutfağı' da bugün, çok mutlu bir yiyecek var. 7'den 70'e kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği türden, sokak kültürümüzün vazgeçilmezi, günün her öğününde tükettiğimiz, pahası az ancak hazzı çok fazla olan simitli kahvaltı alternatiflerini yazmak istedim. Biz İzmirliler simide gevrek deriz. Sabahları 'Gevrekçi geldi gevrekçi' seslerini duymak İzmirliler için şaşırtıcı değildir.

EV YAPIMI SİMİT

MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1.5 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı dolusu instant maya
Aldığı kadar un



ÜSTÜ İÇİN:
1 adet yumurta
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı toz şeker
Susam

SİMIT CİPSİ

MALZEMELER
Bayatlamış sokak simidi
1 tatlı kaşığı tuz
Çeşitli baharatlar
1/2 su bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI: Fırınımızı 180 derecede ısınmaya bırakıyoruz. Bu sırada simitlerimizi minik minik keserek bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Bu işlem için yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Daha sonra simit dilimlerinin üstüne zeytinyağı gezdirip, miktarını zevkinize göre belirleyeceğiniz baharatları serpiyoruz ve harmanlıyoruz. İsteyenler az miktarda sarımsak tozu da kullanabilir. Fırına verdiğiniz dilimleri iyice çıtır olana kadar fırında tutuyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra simit cipsleri biraz soğumaya bırakıyoruz.

SİMİT TOST

MALZEMELER
1 adet simit
7 dilim kaşar peyniri
7 dilim cheddar peyniri
12 dilim sucuk
YAPILIŞI: Simit ortadan ikiye kesilir. Kaşar peyniri, cheddar peyniri ve sucuklar küçük küçük doğranır. Kesilen simitin ortasına önce sucuklar sonra sırasıyla kaşar peyniri ve cheddar peynirleri yerleştirilir. Simitin üst parçası kapatılır. Önceden ısıtılmış tost makinesinde kaşarlar eriyene kadar pişirilir. Pişen simit servis tabağına alınır.

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