Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, en organik geleneksel yiyeceğimiz yoğurda yer verdim. Mayaladığım yoğurtlar çok leziz oldu; birini bal ile diğerini pudra şekeri ile yedim. Bir kısmını ezdiğim meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt olarak tüketirken, geri kalanları bez bir torbaya koyup suyunu süzüp süzme yoğurt olarak değerlendirdim. Her şeyin sağlıklısına ve doğalına yöneldiğimiz şu günlerde, evde yoğurt yapmanın ne kadar basit olduğunu size de göstermek istedim.



İNEK VE KEÇİ SÜTÜ

Silifke yoğurdu, esas olarak keçi sütünden, keçi sütünün azaldığı dönemlerde ise yüzde 80 inek sütü ve yüzde 20 keçi sütü karışımıyla üretilir. Silifke yoğurdunun geleneksel üretiminde; hayvanlardan sağılan sütler, temiz bir bezden süzüldükten sonra (süzek), odun (çili) ateşinde iyice karıştırılarak kaynatılır.







EV YAPIMI YOĞURT

MALZEMELER

1 lt. organik inek sütü

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

YAPILIŞI: Sütü 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz. Doğru ısıyı yakalamak için kontrol ederken parmağımızın yanmaması gerekiyor ancak hafif bir sıcaklık hissetmeliyiz. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde, bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü, havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz. NOT: Sütü bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.







SÜZME YOĞURTLU TATLI

MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Süt ve şekeri küçük bir tencerede kaynatıyoruz. Nişastayı çok az su ile karıştırarak akıcı kıvama getiriyoruz. Daha sonra sütlü karışıma ilave ederek saat yönünde hızlıca karıştırıyoruz. Hazırladığınız bu karışımı hafif soğuttuktan sonra içine yoğurt ilave edip karıştırıyoruz.







YOĞURTLU TİRAMİSU

MALZEMELER

2 paket kedi dili bisküvisi

1 su bardağı şeker

900 gr. süzme yoğurt

1 kutu labne peynir

YAPILIŞI: Toz şeker, süzme yoğurt ve labne peynirini karıştırma kabına alıyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Ardından kedi dillerini hazırladığımız karışıma arkalı önlü batırıyoruz ve borcama diziyoruz. Toplamda iki kat olacak şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. Ardından tatlıyı dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini istediğimiz gibi süsleyebiliriz.