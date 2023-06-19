Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarih boyunca adından sıkça söz ettiren mısırı ele alıyoruz. Haşlanmış mısırın, mısırlı çorba, mısırlı pilav ya da salata gibi birçok tüketim şekli vardır. Ben bugün sizler için biraz ters köşe mısır lezzetlerinden hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

Kaynar su







YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz, üzerine kaynar sudan 1 su bardağı kadar ekleyip kaşıkla karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini yağlıyoruz. Üzerine un serpip hamuru tepsiye alıyoruz. Üzerine hafif un serperek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kızarınca fırının derecesini düşürüp 5 dakika daha pişiriyoruz



MISIR CİPSİ



MALZEMELER

1 su bardağı mısır

2 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

Dilediğiniz baharatlar

YAPILIŞI: Haşlanmış mısırı püre haline getiriyoruz. İçine tereyağı ve baharatları ilave ediyoruz. Azar azar un ekleyip hamur haline getiriyoruz. Merdane ile olabildiğince ince açıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 12 dakika pişiriyoruz.



MISIR GEVREĞİ TATLISI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

120 gr. çikolata

4 yemek kaşığı bal

500 gr. mısır gevreği

YAPILIŞI: Tereyağını, balı ve çikolatayı aynı anda tavada eritiyoruz. Eriyince tavanın altını kapatıyoruz ve mısır gevreğini ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli verip servis ediyoruz. Dileyen çekilmiş fındık veya ceviz içi de ekleyebilir.