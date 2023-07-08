Serinletici bir içecek olarak limonatanın, M.Ö. 600 yıllarında ilk defa yapılmaya başlandığını biliyor muydunuz?

Limonlu içecek, ilk olarak Fransa'da Kral I. Louis döneminde ortaya çıktı. Saray çalışanı, yanlışlıkla meyve suyuna maden suyu eklemiş ama onu krala sunmaktan da korkmamış. Kralın "Bu nedir?" sorusuna saraylı cevap verdi: "Schorle, majesteleri." Kral, içeceği beğendi ve o zamandan beri Shorle, kraliyet limonatası olarak adlandırılmaya başladı.

Bugünkü formuna ulaşana kadar uzun bir yolculuğu olmuş limonatanın... Tarihi, Mısır'da 12. yüzyıl başlarında yapılan limon suyu ticaretine kadar uzanıyor. Sonraki yüzyıllarda aynı bölgede limon suyunun bal ve hurma ile karıştırılarak içildiği de günümüze ulaşan bilgiler arasında...







ARİSTOKRAT İÇECEĞİYDİ



Bugün bildiğimiz şekliyle limonatanın tarihi, 7. yüzyılda Fransa'da başladı. Daha sonra su ve limon suyuna şeker ilavesiyle meşrubat olarak yapılmaya başlandı. Limonatanın temeli, şifalı kaynaklardan getirilen maden sularıydı. Limonatanın malzemeleri çok pahalı olduğu için sadece aristokratlar böyle bir içeceği tüketebilirdi. Aynı zamanda, İtalya'da da limonata ortaya çıktı. Limon ağaçlarının bolluğu limonata maliyetinin düşmesine izin verdi ve orada da daha hızlı popülerlik kazandı. İtalyan limonatası; diğer meyvelerin ve bitkisel infüzyonların eklenmesiyle hazırlandı.

1767'de İngiliz bilim adamı Joseph Priestley, karbondioksiti ilk önce suda çözdü. Suyu karbondioksit kabarcıklarıyla doyuran bir cihaz tasarladı. Karbonatlı suyun ortaya çıkışı, limonatayı daha sıra dışı ve daha popüler hale getirdi. İlk karbonatlı limonatalar, limondan sitrik asit çıkarmayı öğrendiklerinde 19. yüzyılın başlarında ortaya çıktı.



ZİNDELİK VERİYOR



20. yüzyılın başlarında, kapalı şişelere efervesan aromatik bir içeceğin konulması mümkün hale geldiğinden halk için büyük ölçekte limonata üretilmeye başlandı.

Sovyet döneminde limonata ulusal bir içecek haline geldi. Doğal meyve özleri, bitki özleri ve şekerden üretildi. O zaman limonata sadece meşrubat değil, aynı zamanda canlandırıcı bir içecekti.

Narenciyegiller ailesinden olan limondan yapılan limonata, şekerli ve diyet olarak tüketilebilmekte, kilo vermek isteyenler için de takviye bir içecek olmaktadır. Aynı zamanda dinçlik veren limonata içeceği, yapay asitli içeceklere göre daha sağlıklıdır. Limonun içeriğindeki C vitamini suda çözünerek vücuda zindelik vermektedir.







NEFİS BİR LİMONATANIN PÜF NOKTALARI



Limonata yapmak için limonların sadece suyu yetmez, kabuklarını da kullanmalısınız. Bunun için kullanacağınız limonları iyice yıkayıp kabuklarını bir rendeyle ya da kabak soyacağı ile rendeleyin.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, rendelerken limonun beyaz kısımlarını almamak. Zira bu kısımlar limonataya acılık verir ve tadını kaçırır.

Limon kabuklarına ayrıca ufak parçalar halinde doğranmış limon dilimleri de ilave etmelisiniz.

Bu limon parçalarını ve kabuklarını şekerle uzun uzun ezmeniz gerekir. Ezdikçe kabuklar ve meyveler sulanacak ve kokusunu ve lezzetini şekere verecek. Böylece limonatanızın aroması ve ferahlığı artacak.

Eğer limonataya nane ekleyecekseniz, naneyi de bu karışıma ilave edip şekerle birlikte ezme işleminden geçirmelisiniz.

Bu ovma işlemini tüm limonların suyu çıkana kadar sürdürmelisiniz.

Limonatanızın lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Berrak, içinde yüzen tanecikler olmayan bir limonata için hazırladığınız karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Son olarak limonatanızı mutlaka buzla servis edin. Bu içeceğinizin uzun süre soğuk kalmasını sağlayacak.



EV YAPIMI LİMONATA



MALZEMELER

10 adet limon

2 su bardağı toz şeker (miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 litre içme suyu

Yarım demet taze nane

Buz

YAPILIŞI: Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın. Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın. Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin. Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin. Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun. İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.