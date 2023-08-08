Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden Samsun'a konuk oluyoruz ve hem Karadeniz ezgileri taşıyan, hem de nevi şahsına münhasır farklılıklar içeren Samsun mutfa



MISIR ÇORBASI



MALZEMELER

250 gr. mısır tanesi

1 su bardağı kuru fasulye

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Tuz







YAPILIŞI: Bir gün önceden ıslatılmış kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. Fasulyelerle mısır tanelerini suda haşlıyoruz. Ardından tuz ilave ediyoruz. Ocaktan alıp üzerine çırpılmış yoğurt ve sütü karıştırarak ekliyoruz. Son olarak bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz.

NOT: İsterseniz içine barbunya ilave edebilirsiniz. Karadeniz'in birçok yöresinde mısır çorbası barbunya ile birlikte pişirilir.



NOKUL



MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un Üzerine sürmek için:

1 adet yumurtanın sarısı İç malzemesi için:

1 bardak kuru üzüm

1 su bardağı fındık kırığı veya ceviz

1 su bardağı toz şeker

1 paket margarin

YAPILIŞI: Hamur için ayrılan malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru dörde bölüyoruz. Hamuru sırayla açıp oda ısısındaki margarini sürüyoruz. Üzerine şeker serpip üzüm ve fındık ya da ceviz koyuyoruz. Rulo halinde sarıp lokma lokma kesiyoruz. Yağlanmış tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



SAMSUN KIVRATMASI



MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

2 çay bardağı sıvı yağı

3-4 damla sirke

2 yumurta

2 paket kabartma tozu İçi için:

20 fındık

Yarım kilodan az şeker Üzeri için:

1 paket margarin

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Yavaş yavaş unu ilave ediyoruz kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğuruyoruz, iç içe girsin diye 5 dakika iyice yoğuruyoruz. Sonra da limondan az küçük olacak şekilde yuvarlak yapıyoruz ve sonra da nişasta ile açıyoruz, büyük ve çok ince hamur elde ediyoruz. Arasına dövülmüş fındık ve şekeri karıştırıyoruz, iyice harmanlıyoruz. Sonra arasına döküp oklavayı üstüne koyup sarıp büzüştürüyoruz, ardından tepsiye diziyoruz. Üzerine 1 paket margarin eritip döküyoruz her yerine. Fırına verip iyi kızartıyoruz.