İdilika'nın Mutfağı'nda bugün akşam misafirleri olanlar için nefis bir sofra hazırladım. Mevsim sebzeleriyle güveçte nefis bir etli türlü yaptım. Yanına da, tatlıların şahı ekmek kadayıfı... Hem görüntüsü, hem lezzetiyle fark yaratan tariflerimimi denemenizi öneririm. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.



GÜVEÇTE ETLİ TÜRLÜ



MALZEMELER

500 gr. kuşbaşı dana ya da kuzu eti

15-20 adet arpacık soğan

3 adet büyük domates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

15-20 adet taze fasulye

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3-4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 silme yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

6 adet çarliston biber

1 su bardağı su







YAPILIŞI: Etleri tencereye alıp suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yağ ve salça ilave edip biraz kavuruyoruz. Bir su bardağı su ekleyerek etleri pişmeye bırakıyoruz. Sebzelerin tümünü kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Güvecin içine ilk olarak fasulyeyi, üzerine patatesi, sırasıyla kabak, patlıcan ve biberi diziyoruz. Bu sebzelerin üzerlerine doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Arpacık soğan ve sarımsakları da koyduktan sonra, üzerine etleri yerleştirip tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz.



VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

1 adet hazır ekmek kadayıfı

1 kg. vişne

2 litre su

7.5 su bardağı toz şeker

ÜZERİ İÇİN:

100 gr. kaymak

YAPILIŞI: İlk olarak tencereye 1 kg. vişne ve 7.5 su bardağı şekeri koyuyoruz. 2 litre suyla birlikte pişirip şerbet hazırlıyoruz. Enine ikiye kestiğimiz hazır ekmek kadayıfını içme suyuyla iyice ıslatıp biraz bekleterek kabarmasını sağlıyoruz. Ardından tepsiye alıp ocağın üzerine koyuyoruz. Üzerine sıcak vişneli şerbeti yavaş yavaş gezdirerek yediriyoruz. Pişme süresi boyunca tepsinin kenarında biriken şerbetten kepçeyle alıp üzerine bırakıyoruz. Pişince dilimleyerek kaymakla servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI: Ekmek kadayıfının piştiğini anlamak için ara ara kürdan batırıp kontrol ediyoruz.



EZOGELİN PİLAVI



MALZEMELER

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (tepeli)

1/2 (yarım) su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet havuç

1 adet kapya biber (kırmızı biber)

4 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı tuz (tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

2,5 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Sebzeleri yıkayıp, havucu soyup rendeliyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp, minik minik kesiyoruz. Sıvı yağı pişireceğimiz tencereye alıp, arpa şehriyesini yağa dökerek ocağa alıyoruz. Hafifçe pembeleşen (çok değil, sebzeler kavrulurken de pembeleşecek) şehriyelerin üzerine, sebzeleri dökerek kavurmaya devam ediyoruz. Sebzeler birazcık ölünce (karıştırırken anlaşılır zaten, sebzelerin ilk diriliği gidiyor, tamamen de pişmemiş oluyor) tereyağını katıp, yağ eriyince de yıkadığımız pirinç ve bulguru sebzelerin üzerine dökerek, 1-2 dakika da bütün bu karışımı karıştırarak kavuruyoruz. Tuzunu da ayarladıktan sonra, üzerine kaynar olan tavuk suyunu ve normal suyu da döküp, karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak; pirinçler göz göz olana kadar yüksek ateşte, sonra orta ateşte pişmeye bırakalım. Pilavımız tamamen suyunu çektikten sonra, ocağı kapatalım. Üzerine kağıt havlu koyup, biraz da dinlenince servise hazır.