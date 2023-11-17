İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kayseri'de Ayşin Açıkalın'ın evinde glutensiz bir çay saatine konuk oluyoruz... Sofradaki tüm lezzetler şekersiz ve glütensiz. Çay sofralarında son trend bu olacak gibi gözüküyor. A' dan Z'ye hepsi o kadar lezzetliydi ki sizinle paylaşmadan edemedim...



HAFİF VE LEZZETLİ

Buğdayın genetik yapısının bozulması ile birlikte ortaya çıkan glüten hassasiyeti, yoğun olarak 90'larda diyet ve beslenme tercihleri arasında dikkat edilmeye başlanan önemli konular arasında. Glüten, günlük hayatımızda tahıllar başta olmak üzere sıkça tükettiğimiz birçok besinin içerisinde bulunuyor, ancak yetenekli ellerde tamamen glütenden kaçınarak nefis lezzetler de hazırlamak mümkün. Ayşin de bu sihirli ellere sahip.









GLÜTENSİZ ELMALI KURABİYE



MALZEMELER

1 su bardağı fındık

4 yemek kaşığı hindistan cevizi unu

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı oda ısısına gelmiş tereyağı

1,5 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı kuru dut

Üzeri için 2 elma

YAPILIŞI: Kurabiye malzemelerini blenderdan çekiyoruz. Şekil veriyoruz. Üzeri için elmaları rendeleyip tavada soteliyoruz. Üstüne yulaf ve fındık ile kıtır hazırlayıp süslüyoruz. 170 derecelik fırında pişiriyoruz.



TUZLU PASTA



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı eritilip soğutulmuş tereyağ

Yarım çay bardağından az zeytinyağı

1 kaşık kaymak

İki yumurta

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı sirke

1 kabak ve havuç (ocakta sotelenmiş)

11 yemek kaşığı un

ARA KATMANI:

1 kabak ve 1 havuç (sotelenmiş)

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

DIŞ KREMASI:

2 kibrit kutusu büyüklüğü ezine peyniri

4 yemek kaşığı labne

2 tatlı kaşığı limon suyu

5 büyük ceviz içi

10 yeşil zeytin (ızgara tercihim)

5 diş yağda ya da fırında sotelenmiş sarımsak

6 tel maydanoz

2 baş yeşil soğan

2 tatlı kaşığı ranch sos (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı mayonez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Önce kabakla havuçlarımızı yağsız bir şekilde soteliyoruz, yani sularını çektiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Yumurtaları tuz ve şekerle yaklaşık 5 dk. çırpıyoruz ardından sirke hariç tüm sıvıları ekleyip işleme tel çırpıcı ile devam ediyoruz. Sıra kurulara geldi... Un ve kabartma tozunu karıştırıp eleyerek ekliyoruz, en son sirkemizi de koyup sotelediğimiz havuç ve kabaktan 2 kaşık kek harcımıza ekliyoruz. Turbo ayarda 180 derece pişiriyoruz. (İlk 25 dk geçtikten sonra kürdan testi yapalım.) Üzerini kaplamadan önce keki bir gece bekletmek ya da en az 3 saat bekletmek en garanti yol. Ara katmanı sosumuzu hazırlayıp sotelediğimiz kabak ve havuçla karıştırıp dolaba kaldırıyoruz. Sosumuzu keki süsleyeceğiniz gün yapmalısınız yoksa sertleşir, durdukça taze olmalı. Tüm sos malzemelerini bir kaba alıp blender'dan geçirip en ince kıvama getiriyoruz ve spatula ile kekimizin üzerine yayıyoruz. Kekimizi dinlendikten sonra servis yapacağımız standa alıyoruz, ikiye ya da üçe bölüp aralarına yoğurtlu havuçlu harcımızı eşit şekilde sürüyoruz. Sonra üzerine ve etrafına hazırladığımız peynirli dış harcımızı da spatula ile ince bir şekilde kaplıyoruz. İsterseniz üzerine ekstra farklı süslemeler yapabilirsiniz. Ben sadece taban kısmını maydanoz ile sıvadım. Buzdolabında ise muhakkak üzerini kapatalım.



GLÜTENSİZ POĞAÇA



MALZEMELER

1/2 çay bardağı sıvı yağı

2 yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

Karakılçık unu ve karabuğday unu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir araya toplayıp aldığı kadar un ile hamur haline getiriyoruz. İstediğimiz şekli vererek 180 derece fanlı fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra ılıyana kadar bekliyoruz.