Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizler için son derece pratik, alelacele bir sofra hazırladık. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MISIR ÇORBASI



MALZEMELER

250 gr. mısır tanesi

1 su bardağı kuru fasulye

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Tuz







YAPILIŞI: Bir gün önceden ıslatılmış kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. Fasulyelerle mısır tanelerini suda haşlıyoruz. Ardından tuz ilave ediyoruz. Ocaktan alıp üzerine çırpılmış yoğurt ve sütü, karıştırarak ekliyoruz. Son olarak bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz.



SEBZELİ TORTİLLA



MALZEMELER

5-6 adet arpacık soğan

1 parça közlenmiş kırmızı biber

2-3 dal fesleğen

1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

1 çay bardağı konserve mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

YAPILIŞI: Arpacık soğanlar, közlenmiş kırmızı biber ve fesleğeni ince kıyıp geniş bir tavaya alıyoruz. Haşlanmış Meksika fasulyesi, mısır ve tereyağını ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar soteliyoruz. Keten tohumu, tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alıyoruz. İç harcı tortilla ekmeklerinin üzerine paylaştırıyoruz. Üzerlerine rendelenmiş çedar peyniri serpip ikiye katlıyoruz ya da dürüm şeklinde sarıyoruz ve tost makinesinde basıyoruz. Ortadan ikiye kesip sıcak servis yapıyoruz.



SÜTLÜ KABAK TATLISI



MALZEMELER

500 gr. bal kabağı

2 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Kabağı dilim dilim kesiyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğrayıp yıkadıktan sonra yıkama suyuyla birlikte ezilecek kıvama gelene kadar haşlıyoruz. İyice ezilen kabak dilimlerini blenderdan geçiriyoruz. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak süt ilave ediyoruz. Şekerini de kattıktan sonra karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan sütlü kabak tatlımızı kaselere bölüp servis ediyoruz.