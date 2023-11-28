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İDİL ÇİMRİN
28 Kasım 2023, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Kimyonlu lezzetler

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Akdeniz bölgesinde tarih öncesinden beri yetişen bir bitki türü olan kimyonu inceliyorum. Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili'de yetiştirilmektedir. Sebzelerde, sakatat, et yemekleri ve içeceklerde kullanılır. Spesifik olarak, Fas ve Ortadoğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde kullanılır. Hindistan'da ise baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için çay gibi demlenir.

TARİHİ OLDUKÇA ESKİ
Şu anda en fazla kimyon kullanan ülke mutfakları arasında Hindistan, Fas ve Meksika geliyor. Ancak, milattan önceki dönemde kimyonu en fazla Yunanlılar ve Romalılar kullanmış. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KİMYONLU MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER
1 bardak kırmızı mercimek
1 adet orta boy patates
1 adet orta boy soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı salça
6 bardak su
SOSU İÇİN;
2 yemek kaşığı tereyağı
2 tutam nane
İsteğe göre pul biber
YAPILIŞI: Salça ve soğanı tencereye alarak kavuruyoruz. Daha sonra patates, mercimek, kimyon ve tuzunu koyarak pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Koyuluğuna göre su eklenebilir. Kavrulan tereyağı ve nane üstüne gezdirilir

KİMYONLU PEYNİR EZMESİ

MALZEMELER
1,5 su bardağı ezilmiş beyaz peynir
3 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş sarımsak
3-4 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tepeleme kimyon
1 tatlı kaşığı pul ya da toz biber
Yarım şeker kaşığı kekik
YAPILIŞI: Peyniri çatalla ezelim ve sarımsağı ezip katalım. Cevizi, sıvı yağı, salçayı ve baharatları da katıp, elimizle biraz karıştıralım. Daha sonra maydanozu da ekleyip, servis tabağına alalım.

KİMYONLU PİLAV

MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı kimyon
1,5 tane et bulyon (tavuk da olabilir fark etmez )
Tuz, sıvı yağ
2 su bardağı su
Yarım demet ince doğranmış maydanoz
YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayın. Sıvı yağı tavaya alın. Pirinçleri kızaran sıvı yağa ekleyin, biraz kavurun. Kimyonunu, tuzunu ekleyin bir iki kere daha karıştırın. Suyunu ekleyip çok düşük ısıda pişmeye bırakın. Pişince içine doğranmış maydanoz ekleyip karıştırın, servis edin.

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