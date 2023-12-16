Pırasa, kendine has kokusu ve aromatik lezzetiyle sağlıklı beslenme düzeninin demirbaş üyesi kabul edilir. Pırasa besin değeri yüksek doyurucu ve destekleyici bir sebze ancak herkese hitap etmediği kabul edilen bir gerçektir. Türk mutfağında zeytinyağlı tariflerle yer edinen pırasa, soğan ve sarımsak ailesinden gelir, faydalı içeriğiyle mevsiminde düzenli tüketilmesi önerilir. Pırasa hafif bir lezzete sahiptir; birçok diyetin başrolünü süsler, şifa deposu olması sebebiyle ise diyetlerin temel besini olur. Tarihin eski çağlarından beri insanoğlunun sofrasında yer alan pırasa, soğan ve sarmısağın da dahil olduğu, Zambakgiller ailesinden. Pırasa adı dilimize Yunancadaki "prason" sözünden geliyor. Antik çağda Mezopotamya ve Orta Doğu'nun en sevilen sebzelerinden biridir. Yunan, Antik Mısır, Hitit ve de Roma uygarlıklarında da pırasa bilinmektedir.









UZUN SÜRE SAKLANABİLİR

Pırasa alırken beyaz kısmı fazla olanları tercih edin. Beyaz kısımlarının üzerinde ezikler ve patlaklar olan pırasaları almayın. Satın aldığınız pırasaların yeşil kısımlarının parlak olmasına dikkat edin. Pırasaların aynı kalınlıkta olanlarını seçin. Aynı kalınlıktaki pırasalar eşit sürede pişerler. Pırasa çiğ halde ve yıkanmadan buzdolabında uzun süre saklanabilir. Pişmiş pırasayı en fazla iki gün içinde tüketin. Probiyotik bir besindir. Obezite riskini azaltmaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığını destekler. Bağırsaklardaki bakteri, parazit oluşumunu önler. Besinlerin emilimini destekler. Probiyotik desteğiyle vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olabilir. Bağırsak iltihaplarına karşı koruma sağlar.



CİLDİNİZİN DOSTU

İçerdiği bol miktardaki A vitamini sayesinde cildin koruyucu ve yenileyici doğal yardımcısı olabilir. A vitamini ve beta karoten pırasayı cilt dostu sebzeye dönüştürür. Düzenli tüketimde vitamin ve bileşen desteğiyle cildinizi yenileyebilir, cildinizi dış etkenlere karşı koruyabilir.









ENFEKSİYON KOVUCU

Antiseptik etkiye sahiptir, bu yönüyle vücudu hastalıklara karşı korur. Özellikle grip, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Doğal enfeksiyon kovucu pırasa, virüslerle savaşabilir, vücut direncini artırabilir. İnfluenza virüsü, idrar yolu enfeksiyonunda mücadeleci bir destekle sağlığınızı korur.



KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Diyet yaparken beslenmenize eklediğinizde tokluk sürenizi uzatır, düşük kalorisi sayesinde yüksek doyuruculuk sağlar ve metabolizmanız hızlı çalışır. Pırasa lifli ve düşük kalorili olduğu için bağırsaklarınızın çalışmasını destekler, yağ yakmanıza yardımcı olur, zayıflama sürecinizin daha sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunur.



KALP VE GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kardiyovasküler hastalıklara karşı yardımcı bir besindir. Pırasada bulunan bileşenler ve folat içeren B vitamini kalp sağlığını korur, kalp krizi ve inme riskini düşürmeye yardımcı olur. Folat eksikliği kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırabilir. Pırasa sadece vitaminleriyle değil antioksidanlarıyla da kalbi korumaya yardımcıdır. Kalbi oksidatif hasarlardan korumaya çalışır, çok yönlü şekilde destekler. A vitamini, zeaksantin ve lutein üçlüsü göz sağlığı için pırasayı doğal koruyucu bir sebzeye dönüştürür. Göz sağlığını destekleyen pırasa, görme yetisini güçlendirmeye yardımcı olur.









PIRASA SALATASI



MALZEMELER

2 adet pırasa

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Pırasaları çiğ olarak mümkün olacak en ince şekilde doğruyoruz ve sos malzemesiyle karıştırıp servis ediyoruz.



PIRASANIN BESİN DEĞERİ

100 gram pırasanın besin değeri

Kalori: 61 kkal Karbonhidrat: 14.1 gr Protein: 1.5 gr Yağ: 0.3 gr Lif: 1.8 gr