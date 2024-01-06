İdilika' nın Mutfağı'nda bugün maş fasülyesi var. Maş fasulyesi, günümüzde sağlıklı beslenme bilincine sahip olan kişiler tarafından son yıllarda daha çok tüketilmeye başlanmış bir fasulye cinsidir. Özellikle Güney Asya'da yaygın olarak yetiştirilen ve tüketilen maş fasulyesi; yüksek lif ve mineral oranı ile dikkat çeken besinlerden birisidir. Özellikle B6 ve folat açısından zengin olan maş fasulyesi, Akdeniz ikliminde yetişmektedir. Özellikle Gaziantep ve Toros Dağı eteklerinde son derece popüler bir tahıldır. Maş fasulyesi, ülkemizde 50 yıl öncesine kadar 'cin börülcesi' olarak da biliniyordu.



MAŞ FASULYESİ NERELİ?

Maş fasulyesi, İran'da yaygın olarak yetişmektedir. Buna karşın içeriği ile dikkat çeken bu özel bakliyatın ana vatanı olarak Hindistan öne çıkmaktadır. Güney Amerika ülkeleri; Hindistan ve İran'dan sonraki en büyük maş fasulyesi üreticileri olarak bilinmektedir. Maş fasulye veya diğer bir adıyla maş fasulyesi, yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, bu özel fasulyenin en dikkat çeken ve benzerlerinden ayrılan taraflarından birisi de gaz yapmamasıdır. Maş fasulyesi demir, protein, magnezyum, potasyum, manganez, fosfor içeriği ile bilinir. Maş fasulyesi anti - aging (yaşlanma geciktirici) özelliğe sahiptir. Gluten içermez, kalorisi düşük ve az yağlıdır. Bu nedenle diyet yapan kişiler tarafından da sıklıkla tüketilir. Sodyum oranı düşük olması ile de bilinir.







Maş fasulyesinin kolesterolü düzenleme özelliği de bulunmaktadır. 1 fincan maş fasulyesinde 14 mg. C vitamini bulunur. Bunun yanında bir fincan maş fasulyesi erkeklerin günlük demir gereksinimlerinin yüzde 12'sini karşılar. Kadınlarda ise günlük demir gereksiniminin yüzde 5'lik kısmını karşılar. Folat gereksinimlerinin ise yüzde 16'lık kısmını karşılamaktadır. Maş fasulyesi, aynı zamanda kırmızı et gibi çeşitli besinlerde çokça bulunan kolajen açısından da zengindir. Kolajen, özellikle cildin geç yaşlanmasını sağlayan başlıca unsurlardandır. Günümüzde diyetisyenler, vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışması ve daha sağlıklı yaşlanmak için insanlara çok daha yüksek miktarda kolajen tüketmelerini önermektedirler. Kolajen ise sakatatlar dışında maş fasulyesi içinde de yoğun miktarda bulunur.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Maş fasulyesi sağlık için son derece faydalı olan bir bakliyattır. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Maş fasulyesi çorbalarda, pilav, mantı, salata, humus, güveç gibi yemeklerde kullanılabilir. Bu bakliyat geç haşlanması nedeni ile kullanmadan bir gece önce suya ıslatılmalıdır.



KAN DENGESİNİ KORUR

Kan dolaşımını artırma özelliği bulunan maş fasulyesi; bu sayede vücudun kan dengesini koruyabilir. Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra son derece lezzetlidir. Besleyici yemekler yapmak için maş fasulyesi kullanılabilir. Özellikle kışın bu bakliyat ile yapılan çorbalar bağışıklığın artmasına yardımcı olur.







MAŞ FASULYESİ SALATASI



MALZEMELER

1, 5 su bardağı maş fasulyesi (haşlanmış)

1 çay bardağı konserve mısır

5-6 adet taze soğan

Yarım demet taze nane

Yarım demet dereotu

2 adet közlenmiş kırmızı biber

5-6 adet kornişon turşu

SOSU İÇİN:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Maş fasulyesini bir gece suda beklettikten sonra kara suyunu döküyoruz ve diri kalacak şekilde yumuşayana kadar haşlıyoruz. (25-30 dk.) Yeşillikleri ince ince kesip mısır ve közlenmiş biberler ile birleştiriyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kap içinde karıştırıyoruz. Haşlanan maş fasulyesini de soğuyunca karışıma ekliyoruz. Sosumuz için bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Sosuyla bir araya getirip karıştırıyoruz.