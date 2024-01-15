Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu'da her bölgeye göre yapımı ve lezzeti değişiklik gösteren geleneksel yemeklerimizden içli köfte dosyasını açıyoruz. Aslen dışı etli yapılan içli köfteyi pekala etsiz hatta patatesli de yapabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



İÇLİ KÖFTE



MALZEMELER

DIŞI İÇİN:

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su







İÇİ İÇİN:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr. kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

1 küçük çay bardağı dövülmüş ceviz (İsteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (Baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir)

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Soğanları ince ince doğruyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp soğanları kavuruyoruz. Kavrulan soğanlara kıymayı ekliyoruz. Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Daha sonra salça ekleyip üç dakika daha kavuruyoruz. Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz ekleyip soğumaya bırakıyoruz. İnce bulguru, bir bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatıyoruz. Suyunu çekince irmiği, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip 15 dakika boyunca azar azar su ekleyip yoğuruyoruz. Daha sonra un ilave edip beş dakika daha yoğuruyoruz. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp baş parmak ile ara ara su alıp içini ince bir şekilde açıyoruz. İç koyuyoruz ve yukarı doğru limon şeklinde uzatıyoruz. İçli köfteleri sıvı yağda kızartıyoruz.



DIŞI PATATESLİ İÇLİ KÖFTE



MALZEMELER

5 adet patates

1 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı tepeleme un

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yeteri kadar su

İÇ MALZEME İÇİN:

300 gr. kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

2 dal maydanoz

Tuz, karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup sıcakken bir çatal yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan, iç malzeme için bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma ekleyip kıyma pişene kadar birlikte kavurun. Ceviz içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ezdiğiniz patatesin üzerine yumurta akı, un, tuz, karabiber ve pul biber kattıktan sonra yoğurun. Her seferinde elinizi ıslatarak harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayıp, parmağınızla içli köfte yapar gibi ortalarını açın. İçine kıymalı harçtan koyun, yine elinizi ıslatarak yavaş yavaş yukarı doğru çekip ağzını kapatın ve köfte şekli verin. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Hazırladığınız köfteleri, bekletmeden bol yağda kızartın ve sıcak servis yapın.



İÇİ PATATESLİ KÖFTE



MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN:

1 büyük su bardağı köftelik bulgur

Aynı bardakla sıcak su

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı un

Tuz

Pul biber

İÇ MALZEMESİ:

1 adet haşlanmış patates

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Küçük bir tencereye doğradığımız soğanları koyup tereyağında kavuruyoruz. Haşlanmış ve ezilmiş patatesi de soğanların içine ilave ediyoruz. Tuzunu ve baharatlarını da katıyoruz, biraz daha kavurup soğumaya bırakıyoruz. Bulgurun üzerine sıcak suyu döküp şişmesini sağlıyoruz. Köfte malzemelerini bulgurun içine alıp elimizi hafif ıslatarak iyice yoğuruyoruz. Yoğurma esnasında fazla su koyarsanız cıvık olur, açmakta zorlanırsınız. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıp açıyoruz. Bir tatlı kaşığı iç harcından koyup kapatıyoruz. Biraz dolapta bekletip bol kızgın yağda kızartıyoruz.