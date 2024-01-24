Bugün 'İdilika ile 30 Dakika' yazımı yazmak için mutfağa girdiğimde aklımda, ne zamandır olan ıspanak beğendiyi yapmak vardı. Patlıcan beğendiyi çok seven biri olarak, ıspanak beğendiye aşığım diyebilirim. Ben bazen tavuk bonfile ile, bazen de soslu mitite köfteler ile servis ediyorum. Kuzu pirzola pişirmek hassas iştir. Kimisi pirzolayı ve tüm etleri olduğu gibi sade halde sevdiği için pişirmeden önce hiçbir marinaya gerek duymazken, kimisi de önceden marine etme taraftarıdır. Benim için durum sofranın konsepti ve etin yanındaki eşlikçilerine göre değişiklik gösteriyor olsa da, söz konusu kuzu olduğu zaman biraz sosta bekletme taraftarıyım. Hepinize mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileğiyle...
ISPANAK PÜRESİ YATAĞINDA KUZU PİRZOLA
MALZEMELER
1 demet ıspanak
2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
KUZU PİRZOLA İÇİN:
5-6 adet kuzu pirzola
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 tutam biberiye
Sıvı yağ
1 kahve fincanı soğan suyu
YAPILIŞI: Ispanakları sıvı yağda soteliyoruz. Bu arada tereyağını eritiyoruz ve unu kavuruyoruz. Un pembeleşmeye başlayınca sütü azar azar ekleyerek kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kaşar peyniri ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Sosu için bir kabın içine soğan suyu, süt, zeytinyağı ve biberiye koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kuzu pirzolaları hazırladığımız sosun içine batırıp 25 dakika bekletiyoruz. Daha sonra kuzu pirzolaları sosun içinden çıkarıp süzdürüyoruz. Üzerine tuzu, karabiberi serpiyoruz. Teflon tavaya sıvı yağ koyup kuzu pirzolaları arkalı önlü kızartıyoruz. Ispanak beğendinin üzerinde servis ediyoruz.
PEYNİRLİ BİBER
MALZEMELER
6 adet kırmızı biber
3 diş sarımsak
Zeytinyağı
2 kaşık tulum peyniri rendesi
3 kaşık bayat ekmek kırıntısı
Tuz
Karabiber
Fesleğen
Dereotu
Maydanoz
Biberiye
YAPILIŞI: Biberler ortadan ikiye kesilir, zeytinyağı ve tuz serpilerek yağlı kağıt üzerinde fırınlanır. Pişen biberler soğutulur. Diğer tüm malzemeler harmanlanıp biberlerin üzerine kaplanır. Fırının ızgara bölümünde kızarana kadar pişirilir.
KİVİLİ PRATİK TATLI
MALZEMELER
3 su bardağı süzme yoğurt
1 paket krema
3 su bardağı kivi püresi
2 çorba kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt ve kremayı mikserle çırpıyoruz. Daha sonra vanilya ve iki çorba kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kivi püresini yoğurtlu karışımın içine döküyoruz. Kuplara pay edip süsleyerek servis ediyoruz.