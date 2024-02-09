Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün haşlanmış patatesle hazırlayabileceğiniz çok pratik ve bence inanılmaz lezzetli iki tarife yer veriyorum. Bir tanesi pastırmalı patates köftesi, ki ben buna gerçekten bayılıyorum. İster içli köfte gibi kıymalı yapın, ister içine istediğiniz harcı koyup fırınlayın; sonuç her zaman efsanevi oluyor. Patates mantısı ise, mantı diye tutturan çocuklarınıza alelacele sunmak için şahane bir fikir. Tabii patatesli çanakları içinde besleyici başka sebzeleri haşlayıp ezerek de sunabilirsiniz. Haşlanmış patatesin içine kabak, pırasa, kereviz ve havuç gibi sebzeleri ezip hepsini çanak haline getirip ortalarına da istediğiniz harcı ya da yoğurdu ilave edip soslayarak servis edebilirsiniz. Hayal gücü size kalmış, mutfak sizin, sofradaki misafirler sizin. Ben sadece ortaya bir fikir atıyorum. Sonrasında yaratıcılığınız ile çok daha lezzetli, farklı ve besleyici hale getirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşarak yorumlarınızı ya da mutfak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









SUCUKLU PATATES KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış patates

1 su bardağı rende kaşar

Maydanoz

1 adet yumurta

1.5 kahve fincanı un

İÇİNE:

10 dilim sucuk

Ayçiçek yağı

1 çay bardağı mısır unu

YAPILIŞI: Patatesli karışımı hazırlamak için tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde açıp minik minik doğranmış sucukları ortasına koyup yuvarlayarak kapatıyoruz. Her tarafını mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.



PATATES MANTISI



MALZEMELER

5-6 adet patates

Yarım demet maydanoz

1 kase yoğurt

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI:

Patatesler haşlandıktan sonra kabuğunu soyarak iyice eziyoruz. Daha sonra içine doğranmış maydanozları ekliyoruz. İsteğe göre karabiber, kırmızı biber ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ortasına parmak bastırarak kase şekli veriyoruz. Başka bir kasede yoğurdun içerisine sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz. Patateslerin içini yoğurtla dolduruyoruz. Sosu için tavada sıvı yağı kızdırıp salçayı ekleyerek karıştırıyoruz. İsterseniz biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Patates çanaklarının üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapıyoruz.



PATATESLİ İÇLİ KÖFTE



MALZEMELER



KÖFTESI İÇİN:

1 büyük su bardağı köftelik bulgur

Aynı bardakla sıcak su

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı un, tuz, pul biber

İÇ MALZEMESİ:

1 adet haşlanmış patates (büyük)

2 adet kuru soğan (büyük)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Köfteleri kızartma için sıvı yağı

YAPILIŞI: Küçük bir tencereye doğradığımız soğanları koyup tereyağında kavuruyoruz. Haşlanmış ve ezilmiş patatesi de soğanların için ilave ediyoruz. Tuzunu ve baharatlarını da katıp biraz daha kavurup soğumaya bırakıyoruz.Bulgurun üzerine sıcak suyu döküp şişmesini sağlıyoruz. Köfte malzemelerini bulgurun içine alıp elimizi hafif ıslatarak iyice yoğuruyoruz.Yoğurma esnasında fazla su koyarsanız cıvık olur açmakta zorlanırsınız. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıp açıyoruz.Bir tatlı kaşığı iç harcından koyup kapatıyoruz. Biraz dolapta bekletip bol kızgın yağda kızartıyoruz.