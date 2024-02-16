İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çocukların çok sevdiği sosisliyi evde yapıyoruz. Deneyin, kesinlikle çok seveceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



EV USULÜ SOSİS



MALZEMELER

300 gram dana kaburga kıyma

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 paket karbonat

Tuz







SOSİSLERİ PİŞİRMEK VE HAŞLAMAK İÇİN

Streç film

Su

Tereyağı

YAPILIŞI: Mutfak robotuna kıymayı koyalım. Üzerine sarımsağı rendeleyelim ve bütün malzemeleri de içine atıp yaklaşık 10 dakika robotu çalıştıralım. Bütün malzemeler birbirine iyice karışmalı. Sosisin kıvamı, yapışkan bir kıvam olmalı. Streç filmimizi tezgaha serip, üzerine kaşıkla sosis harcından koyup elimizi suyla ıslatıp şekil verelim. Streç filme sardığımız sosisleri iyice sıkıştırıp iki ucunu bağlayalım. Sosis malzememiz bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Geniş bir tencereye su koyup kaynatalım. Kaynayan suya sosisleri atalım, ara ara çevirerek 10 dakika haşlayalım. Bu esnada sosisler şişecektir. Haşladığımız sosisleri soğumaya bırakıp buzdolabına kaldıralım. Hatta soğuduktan sonra buzluğa atıp daha sonra çıkarıp tüketebilirsiniz.



HOTDOG



MALZEMELER

2 adet sade soda

4 adet hindi veya dana sosis

4 adet uzun sandviç ekmeği

2 adet orta boy Alman tipi turşu

Mayonez

Hardal

Ketçap

YAPILIŞI: Sodaları bir tavaya döküp kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra sosisleri sodanın içine atıyoruz. Yaklaşık dört-beş dakika haşlıyoruz. Sosislerin üzerine uzunlamasına birer çizik atıp tost makinasında veya ızgarada kızartıyoruz. Ekmeklerin içine isteğe göre mayonez, ketçap ve hardal sürüyoruz. Jülyen şeklinde kestiğimiz turşuları ve sosisi koyup servis yapıyoruz.



EV YAPIMI KETÇAP



MALZEMELER

2 kg. domates

1 adet kırmızı soğan

3 diş sarımsak

4 kereviz sapı

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1/2 çay bardağı esmer şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Rendelenmiş domatesleri, kırmızı soğanı, sarımsağı ve kereviz saplarını blenderdan çekin. Üzerine tuz, şeker ve sirke ekleyerek kaynatın. Bir kapta nişastayı bir miktar suyla açın, yarı yarıya kaynamış domatese ilave edin. Nişastanın kokusu çıkana kadar kaynatın. Cam kavanozlara koyun, ağzını kapatıp ters çevirin.