İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kıpkırmızı rengi ile kendine hayran bırakan kan portakalına yer veriyoruz. Türk mutfağını değerleriyle birlikte koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışan Metro Türkiye; 'Yerelin İzinde' projesi kapsamında, Coğrafi İşaret tescilli ve tescile aday ürünlere dikkat çekerek mutfaklarda kullanımının artırılmasında önemli rol oynuyor.



MERSİN'E GİTTİK

'Yerelin İzinde' projesinin beşinci durağında, Coğrafi İşaret tescil adayı olan Mersin Kan Portakalı'nın ağaçtan sofraya tüm yolculuğuna şahit olmak için Mersin'in en büyük kan portakalı bahçesini ziyaret ettik. Mersin ve Tarsus'un çok kültürlü mutfağı, Mersin Kan Portakalı'nın üretimi, tarihi ve kullanım alanları gezimizin gündemiydi. Geziye portakal bahçesinde başladık. Mersin Kan Portakalı'nın yok olmaması için yapılan çalışmaları ve Coğrafi İşaret tescil adayı ürün olma yolculuğunu dinleyerek olgunlaşan portakalları hasat ettik.









FAYDALARI

Cildin yaşlanmasını önler. İçerisindeki antioksidan sayesinde ciltteki kırışıklıkların oluşumunu geciktirir.

Kan portakalı vücutta kolajen oluşumunu artırır. Diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Kan portakalı içeriğindeki antosiyanin maddesi sayesinde vücutta kan akışını düzenler.

İçeriğindeki zengin folat sayesinde beyaz kırmızı kan hücrelerinin artmasını sağlar. Yaş ilerledikçe vücut kan hücrelerini yenileyemez hale gelir. Kan portakalı sayesinde vücut yenilenir.

Kilo vermek için düzenli olarak tüketildiğinde vücutta bulunan yağ oranını en aza indirmeye çalışır.

İçerisinde doğal şeker içerir. Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir.

Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önleyici bir yapısı bulunur.

Düzenli tüketim sayesinde vücutta oluşma riski olan kanseri önlemek için ve vücutta oluşmuş kanserin ilerlemesi engellemek için tüketilmesi önerilir.









HASADI ŞUBAT AYINDA OLUR

Kan portakalının hasadı ülkemizin belirli yerlerinde belirli dönemde gerçekleşir. Özellikle Hatay'da ve Akdeniz bölgesinde yetişir. Sıcak iklim havalarını seven meyve, soğuktan olumsuz etkilenir. Kan portakalı hasat dönemi ise şubat ayında başlar. Dünyada ise en çok İspanya ve İtalya'da yetiştirilen bu meyve, çok sulu olmasından dolayı en lezzetli portakal olarak bilinir. Kan portakalı greyfurtla da çok fazla karıştırılır. İkisi de turunçgillerden olan meyvelerin renk ve görünümü birbirine çok benzer. Tek farkla ayrım yapılır; tadına bakarak hangisi olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca kan portakalı daha sulu bir görünüme sahiptir.









KAN PORTAKALLI HAVUÇ ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet havuç

1 adet portakalın suyu

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı krema

Tuz

YAPILIŞI: Havuçların kabuğunu soyup rendeleyin. Taze sıkılmış portakal suyu, su, küp kesilmiş havuç ve zencefili tencereye alıp kısık ateşte pişirin. Havuçlar hafif yumuşayınca ocaktan alın ve tüm karışımı blender'dan geçirin. Tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Blender'da ezdiğiniz karışımı yavaş yavaş ekleyin. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Son olarak kremayı ekleyip, tuzla tatlandırarak sıcak servis yapın.