İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tahini misafir ediyoruz.

Öncelikle tahinin bir susam ezmesi olduğunu söyleyebilirim yani kabukları soyulmuş ve kızartılmış susamların ezilmesi ile meydana gelen bir besin kaynağı.

Tahin; Kuzey Afrika'dan Yunanistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada tüketiliyor. Bu lezzetli besin; çeşitli mutfak kültürlerinde, farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye'de çoğunlukla pekmeze eklenerek kahvaltılarda kullanılan tahini bugün; turpla, kekle ve Nazilli'nin meşhur lezzeti olan pideyle beraber ele alıyorum.



TAHİNLE PEKMEZİN AŞKI

Biz tahini, geleneksel olarak pekmezle tüketiriz. Tahin-pekmez ikilisini herhalde sevmeyen yoktur. Bu ikili, aynı zamanda çok iyi bir enerji kaynağıdır. Ancak tahini beslenmeye daha fazla dahil etmek, onun faydalarından daha çok yararlanmak anlamına gelecektir.







Tahini salata soslarına ekleyerek hem salatalarınıza lezzet, hem de sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Bozulmaya, çürümeye ve kokuşmaya karşı da çok dayanıklı bir besin olan tahin; oldukça yağlıdır. En iyi buzdolabında muhafaza edilir. Tahin, ayrıca çok iyi bir bakır, manganez ve amino asit kaynağıdır. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri bakımından da iyi bir besin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Protein açısından da zengin olan tahini, vejeteryan olarak beslenen kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Üstelik içindeki şeker ve doymuş yağ oranı da oldukça düşüktür. 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' masalındaki meşhur 'Açıl susam açıl' sözünde, susam tohumlarının olgunluğa eriştikten sonra patlayarak açılmasına gönderme yapılır.



TAHİN NASIL ELDE EDİLİR?

Tahin tamamen doğal işlemlerle üretilir ve herhangi bir katkı maddesi içermez.

Tahinin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için kepekli tahin tüketilmesi gerekiyor. Besin olarak kullanıma uygun susam tohumları elendikten, soyulduktan ve kabukları ayrıldıktan sonra, 150-200 derece arası sıcaklıkta kavrulur. Ardından bu tohumlar oda sıcaklığında bekletildikten sonra ezilir ve tahin elde edilir. Susamdan tahin elde etmek belli aşamalar gerektiren, ayrıntılı bir iştir. Olgunlaşan susam tohumları, zamanı geldiğinde kendi kendine patlayarak işlenmeye hazır hale gelir.







TAHİN NASIL YAPILIR?

Tahin yapımının ilk adımı, susam tohumlarının kavrulmasıdır. Bu, tohumların aromasını ve tadını geliştirir. Kavrulan susam tohumları daha sonra öğütülerek tahine dönüştürülür. Tohumların öğütülmesi işlemi, yağın ayrılmasına ve kremsi bir kıvamın elde edilmesine yol açar. Elde edilen tahin, hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır.



FAYDALARI NELERDİR?

Tahin içerdiği pek çok vitamin, mineral ve yağlar sayesinde beyin gelişimini destekler, bağışıklığınızı ve kemiklerinizi güçlendirir, kalp ve damar sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra kolesterol seviyelerinizi düşürür ve cildinizi güzelleştirir.



BESİN DEĞERİ

Tahin, protein, lif, B vitaminleri (B1, B2, B3), E vitamini, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi birçok önemli besin maddesi bakımından zengindir.



KALP SAĞLIĞI

Tahin, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.







KEMİK SAĞLIĞI

Tahin, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler.



MİDE SAĞLIĞI

Tahin, içerdiği yüksek miktarda protein ve mineraller sayesinde mide ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir. Protein, mide zarının onarılmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca reflüyü hafifletebilir.



BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Tahin, bağırsak sağlığı için önemli olan lifleri içerir. İçerdiği lifler sayesinde kabızlığı önler.



ENERJİ VERİR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yüksek enerji içeriğine sahiptir.

Tahin pekmez, demir açısından zengindir.

İçeriğindeki vitaminler ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Tahin-pekmez, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler.







TAHİN PEKMEZLİ KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı pekmez

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN;

Susam

YAPILIŞI: Karıştırma kabına üç adet yumurtayı alarak yaklaşık 3 dakika köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Bir çay bardağı toz şekeri ekleyerek beyazlaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Unutmayın ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Ayrıca yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yeterince çırptığımız yumurtamıza bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütü ilave edip bir iki dakika çırpmaya devam edin. Daha sonra bir çay bardağı tahin ve bir çay bardağı pekmez ekleyerek malzemeler güzelce karışıncaya kadar çırpalım. Ardından bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, iki su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek son kez mikserin düşük devrinde çırpalım. Kek hamurumuz hazır, şimdi kek kalıbımızın her yerini tereyağı ile iyice yağlayalım. Bu sayede kekimiz kalıba yapışmadan kolaylıkla çıkacaktır. Daha sonra kalıbınızın her yerine dengeli olacak şekilde bolca susam serpelim. Ardından kek hamurumuzu kalıbımıza aktaralım. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 50 dakika pişirelim. Burada belirtmek istiyorum eğer yüksek derecede pişirirseniz kekinizin içi tam pişmediğinden kekiniz çöker ve içi hamur kalabilir. Pişen kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kalıptan çıkartalım ve soğumaya bırakalım. Soğuyan kekimizi dilimledikten sonra servis edebiliriz.