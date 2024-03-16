Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Trabzon'a konuk oluyoruz. Bir Karadeniz Bölgesi ili olan Trabzon sofralarında; et yemeklerinin tam tersi olarak otlarla bezeli sofralar hâkimdir. Coğrafi konumundan dolayı fazla yağış almaktadır, yağışın fazla olmasından dolayı mutfak kültürü de bu şekilde ilerlemiş ve otlarla bezeli bir kültür ortaya çıkmıştır. Her ot ve yapraktan yemek hazırlanabilmektedir.



GÜVEÇTE KURU FASULYE



MALZEMELER

500 gr. ispir kuru fasulye

200 gr. kuşbaşı dana eti

250 gr. dana kaburga

150 gr. tereyağı

100 gr. süt kaymağı

2 adet soğan









3 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı tam yağlı süt

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığ toz şeker

1/4 limon suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Akşamdan ıslattığımız ispir fasulyelerinin suyunu süzüyoruz. Bir tencereye süt ve su döküp fasulyeleri haşlıyoruz. İçine bir miktar toz şeker ve tuz ekleyebilirsiniz. Kuru fasulyeleri kısık ateşte haşlamaya dikkat ediyoruz ve ara ara üzerindeki köpüğü alıyoruz. Kuşbaşı etleri güveç tenceresinde, orta ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Kaburgaların iki tarafını, yüksek ateşte bir yemek kaşığı tereyağı ile mühürleyip diğer etlerin içine alıyoruz. Tereyağı ve süt kaymağını eritiyoruz. Etleri iki dakika tereyağında çeviriyoruz. Soğanı doğrayıp etlere ekliyoruz ve hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı da ekliyoruz. Sütlü suda kaynayan fasulyeleri, suyuyla etlerin üzerine boca ediyoruz. Baharatları ve çeyrek limon suyunu ilave edip 2 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Üzerini folyo ile kaplayıp 240 derecelik fırında pişirmeye devam ediyoruz. Koyu bir kıvamda olmasını sağlıyoruz.



MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı un

Su







YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp üzerine bir su bardağı kaynar su döküp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğuruyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini ya da kek kalıbını yağlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve ekmeği yayıyoruz. Üzerine hafif un serpilerek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



HAMSİKÖY SÜTLACI



MALZEMELER

1 kg. tam yağlı süt

1 kahve fincanı kırık pirinç

1.5 bardak toz şeker

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tutam tuz

2 bardak su









YAPILIŞI: Pirinci, bir su bardağı suda haşlayın, sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra şekeri ilave edin. İçine tereyağını da ekleyin. Tekrar kaynadıktan sonra pirinci suyuyla beraber ilave edin, 15 dakika kaynamaya bırakın. Yumurtanın sarısını nişasta ve bir bardak su ile iyice çırpın, sütün içine azar azar dökerek karıştırın. Beş dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Daha sonra fırın kaplarına dökün. 250 derecede üstleri kızaracak kadar pişirin, fındık ile servis edin.



TURŞU KAVURMA



MALZEMELER

1 kg. taze fasulye turşusu veya lahana turşusu

1 adet soğan

200 gram tereyağı

1 adet domates

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Turşunun suyunu süzüp iri şekilde doğrayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve turşuyu ekleyin. Küp doğranmış domates, kırmızı toz biber ve pul biber katın. Tüm malzemeyi 4-5 dakika kavurun ve ocaktan alın.



KARALAHANA SARMASI



MALZEMELER

2 demet karalahana

500 gram satır kıyması

2 adet soğan

1 su bardağı kırık pirinç

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tutam kuru nane

3 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı + yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Karalahanayı yıkayıp 5 dakika kaynar suda haşlayıp süzün. Yaprakların ortasındaki kalın damarı çıkarıp kenara alın. Diğer taraftan satır kıymasını geniş bir kaba alın. Üzerine incecik kıyılmış soğanı, pirinci, maydanozu, zeytinyağını, nane, karabiber ve tuzu ekleyin. Yarım çay bardağı suyu da ilave edip yoğurun. Karalahana yapraklarını düz bir zemine serip içine yeterli miktarda harç koyup sarın. Hazırladığınız dolmaları tencereye yerleştirin. Küçük bir tavada tereyağını eritip salçayı kavurun ve dolmaların üzerine gezdirin. Tencereyi ocağa oturtup üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edin. 35-40 dakika suyunu tamamen çekene kadar pişirip servis yapın.