Anadolu tatlı kültürünün önemli bir öğesi olan cevizli sucuk; köme, orcik veya pekmezli sucuk adlarıyla anılan ve hemen her bölgede üretilen bir tatlıdır. Cevizli sucuğun yapımını, ipe dizilmiş cevizin kaynatılmış şıraya batırıldıktan sonra asılarak kurutulması olarak özetleyebiliriz. Burada söz konusu olan şıra, kaynamış pekmez, üzüm veya dut suyudur. Cevizli sucuğun kalınlığı ise şıraya batırma miktarına göre değişir.







BEYAZ CEVİZLİ SUCUK

MALZEMELER

Yorgan ipi

1 kilo ceviz

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı buğday nişastası

3 litre su

1.5 kilo pekmez

YAPILIŞI: Önce cevizleri hazırlayalım. Bir cevizi bıçak yardımı ile dörde bölelim. Sonra yorgan ipinden yaklaşık bir metre kadar kesip iğneye takalım. Daha sonra cevizler bitene kadar, tek tek iplere dizelim. Geniş bir tencerenin içine pekmez ve suyu alalım.

Sonra bir kase kadar bu karışımdan alıp kenara bırakalım. Tenceremizi ocağa koyup kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Sonra bir kase olarak ayırdığımız harcın içine nişastayı koyup eritelim. Sonra ağır ağır dökerek tencereye ilave edelim. Şekeri de koyup karıştırarak pişirelim.

Muhallebi kıvamına geldiğinde hazır demektir. Sonra hazırladığımız cevizleri içine bastırıp çekelim, sonra da asalım. 5-6 günde kuruyacaktır.







EV YAPIMI CEVİZLİ SUCUK

MALZEMELER

3 su bardağı pekmez

Yarım kg. ceviz içi

4 su bardağı su

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı şeker

YAPILIŞI: Pekmezi ve suyu bir tencereye koyun. Karışımdan 1 su bardağı kadar alın ve bir kabın içinde un ve nişasta ekleyerek, topak olmayacak şekilde çırpın.

Sonra kaynayan pekmezli suyun içine şekeri dökün ve unlu nişastalı karışımı yavaş yavaş tahta kaşıkla ilave edin. Kaynayınca altını kapatın ve yorgan ipliğine dizdiğiniz cevizleri, tencereye batırıp çıkartın ve asın.







ÜZÜM SUYU İLE CEVİZLİ SUCUK

MALZEMELER

4 kilo üzüm suyu

500 gram katı ayran

3 yemek kaşığı nişasta

14 yemek kaşığı tepeleme un

1 çimdik tuz

YAPILIŞI: Üzüm tanelerini yıkayıp ayıklayın, süzün ve blender'da çekip tülbentten geçirin. Çıkan suyu tencereye aktarıp ocağa koyun. Ayrana unu ve nişastayı ekleyip mikserle çırpın. Topaklanmaması için üzüm suyunu süzerek ekleyin ve sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. En az 20 dakika pişirin. Hazırladığınız cevizli sucukları birer birer üzüm suyuna batırın ve uygun bir yere asın.