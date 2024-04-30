Bugün İdilika'nın Mutfağı, Artvin'de. Artvin, yeşil ve mavinin karışımıyla bir cennet parçası gibidir. Yöreye has yemeklerinde Karadeniz Bölgesi'nin ve Kafkaslar'ın izlerini görebildiğimiz Artvin mutfağında, geniş ve zengin bir yemek kültürü hakimdir. Denilebilir ki; Artvin mutfağının sırrı biraz da sahip olduğu eşsiz güzellikteki geniş yaylalarda yetişen bitkilerin, kullanılan malzemelere işleyen aromalı tatlarında gizlidir.



HARŞO



MALZEMELER

3 orta boy soğan

5 küçük domates

1 kahve fincan sıvı yağ

5 dal maydanoz

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz









YAPILIŞI: Soğanlar soyulup yıkandıktan sonra, kalın küp şeklinde doğranıp tencereye konur. Üzerine bir fincan sıvı yağ ilave edilip kavrulur. Ardından, yıkanıp kabukları soyulan ve küçük küp halinde doğranan domatesler ilave edilir. Maydanozlar doğranıp tencereye koyulur. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirilir. Tuz ilave edilir. Pişirilen harşoya önce nane, sonra karabiber ve pul biber ilave edilir. Bir iki taşım kaynatıldıktan sonra servis tabağına alınır.



KARALAHANA SARMASI



MALZEMELER

2 bağ karalahana

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kuru nane

ÜZERİNE:

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle karalahanaları kaynar suda haşlayıp soğuk sudan geçirin. Damarlı kısımlarını keserek alın. Bir su bardağı pirinci yıkayıp süzün. İç harcı için; küp küp doğranmış soğan ile zeytinyağı, salça, tuz, karabiber ve naneyi karıştırın. Karalahana yapraklarını uygun şekilde keserek parçalara ayırın. İç harcı yaprakların bir kenarına koyarak sarın. Tencerenin dibine karalahana yaprağı döşeyin. Üzerine karalahana sarmalarını dizin. Tencereye iki su bardağı suyu ilave edin. Önce hızlı ateşte kaynatın, sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra yarım limon suyunu dolmaların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, yarım saat demlendirdikten sonra servis yapın.



PUÇUKO



MALZEMELER

200 gram kuşbaşı et

400 gram kurutulmuş yeşil fasulye

1 adet orta boy soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı buğday

2 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Eti 2 dakika yüksek ateşte soteleyin. İçine ince kıyılmış soğanları ekleyin. Bu malzemeye pul biber ve salçayı ekleyip kavurun. Önceden haşlanmış fasulyeyi ilave edin. Ardından buğday, tuz ve su koyun. 45 dakika kısık ateşte pişirin.

