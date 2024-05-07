Akşama misafirlerim var, güzel bir balık sofrası hazırlamak istedim... Levrek buğulama yapacağım ancak bu sefer farklı, çok lezzetli kremalı bir tarifim var. Yanına da nefis bir çıtır lahana salatası ve tezgahlarda kendini yeni yeni gösteren çilekli pelte hazırlıyorum. Hadi bakalım ben mutfağa giriyorum, hemen başlamalıyım. Hepsinin maksimum bir saat içerisinde hazır olacağını düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MOR LAHANA SALATASI



MALZEMELER

1/2 adet mor lahana

3 adet yeşil biber

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker







SOSU İÇİN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Karıştırma kabına ince kıyılmış lahana, jülyen doğranmış yeşil biber, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve toz şekeri koyup iyice harmanlayın. Sos için; tencereye tüm sos malzemelerini koyun. Orta dereceli ateşte iki-üç dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.



ÇİLEK PELTESİ



MALZEMELER

1 kg. çilek

3 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: Çilekleri ezin, suyunu süzün ve üç bardağını ayırın. Yetmezse su ilave edin. Tencereye önce şekeri ve sonra nişastayı ekleyip ikisini iyice harmanlayın. Üç bardak çilek suyunu ilave edin, nişasta ve şekeri iyice erittikten sonra tencereyi ateşe koyun. Sürekli karıştırarak boza kıvamına gelinceye kadar pişirin. İki-üç saat buzdolabında bekletip servis edin. Not: Osmanlı saray mutfağında 15'inci yüzyıldan beri sürekli var olan bu mayhoş pelte, özellikle pilavın yanına sunulur.



LEVREK BUĞULAMA



MALZEMELER

BALIK SUYU İÇİN:

Levreğin yüzgeçleri kesilmiş kemikleri

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz sapı

1 diş sarımsak

Birkaç maydanoz sapı

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

BUĞULAMA İÇİN:

3 adet levreğin filetosu (6 parça)

2 adet domates

400 gr. kültür mantarı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

100 ml. krema (1 kutunun yarısı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI: Balık suyu için tüm malzemeyi tencereye alıp su ile doldurun. Kaynama noktasına getirin, ara ara köpüğünü alıp kısık ateşte bir saat pişirip süzün. Doğranmış soğanları, zeytinyağı ve tereyağında kavurun. Mantarları, doğranmış biber ve sarımsakları ekleyin. Un ilavesi yapıp kavurun. Domatesi de ilave edip karıştırın. Balık suyundan 3-4 kepçe ekleyip karıştırın. Defne yaprağı, tuz, karabiber, bir çimdik şeker de ilave edin. 10 dakika kısık ateşte tıngırdatın. Kremayı kaba alın ve içine balık sulu sostan birkaç kaşık alıp karıştırın. Karışımı tencereye aktarın. Üçe bölünmüş, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilmiş levrekleri üzerine dizin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ara ara sos dökün.