Bugün benim için çok özel bir kişinin, birbirinden özel kahve tarifleri ile sizlerleyim.. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SAKIZLI SOĞUK KAHVE



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı damla sakızı marmelatı

1 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

Buz









YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suda çözdürüyoruz. Sonrasında blendıra bir su bardağı sütü ve bir tatlı kaşığı damla sakızı marmelatını, buzu ve çözülen kahveyi ekleyerek karıştırıyoruz. Buzlar kar kıvamına gelinceye kadar karıştırdığımız kahveyi cam bir bardağa alıp isteğe bağlı üstüne krem şanti dökerek servis ediyoruz.



İLKBAHAR KAHVESİ



MALZEMELER

Toz tarçın

Toz zencefil

Toz karanfil

Toz yenibahar

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

YAPILIŞI:

Toz baharatların hepsini çay kaşığının ucu kadar alıp bir su bardağı sütün içine ekleyerek ısıtıyoruz. Isınan kahveyi fincanımıza alarak isteğe bağlı krem şanti ve toz tarçın ekleyerek servis ediyoruz.



PANCARLI LATTE



MALZEMELER

2 tatlı kaşığı filtre kahve

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı pancar

YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine pancar ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz. Mikser ile çırpıp uğraşmak istemezseniz kalın camlı sağlam bir kavanozda çalkalayabilir, french press'in içine alıp hızlıca açıp kapatabilirsiniz.