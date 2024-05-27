Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz aylarının vazgeçilmez meyveli serinletici lezzeti sorbeden bahsedeceğim.

Sorbe; Çinlilerin keşfettiği, sıcak yaz günlerinde serinletici bir yiyecek olarak meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlıdır. Etimolojik olarak sorbe sözcüğünün, tatlı içecek anlamına gelen Türkçe şerbet kelimesinden geldiği düşünülür. Fransızca sorbet kelimesinin anlamı ise ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyudur.







ÇİLEKLİ SORBE

MALZEMELER

600 gr. çilek

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarıyoruz. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığımız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Sap ve yeşil kısımlarını temizlediğimiz çilekleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürüyoruz. Küçük parçalara bölüp blenderdan geçiriyoruz. Hazırladığımız çilek püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırıyoruz. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığımız çilekli sorbe karışımını -18 derecede muhafaza ediyoruz. Yoğun ve koyu dondurma kıvamı alana kadar her 30 dakikada bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Beş-altı saat boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz.







KAVUNLU SORBE

MALZEMELER

1.5 kg. kavun

1 su bardağı su

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI: Kavunu ortadan ikiye bölüyoruz. Çekirdeklerini temizliyoruz. Çekirdeklerini iyice temizlediğimiz kavunların kabuklarını soyuyoruz. Yeşil kısımlarını almamaya özen gösteriyoruz. Kavunları minik parçalar halinde dilimliyoruz. Blenderda püre haline getiriyoruz. Püre haline geldiğinde su ve limon suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Sorbeyi bir cam kasenin içine koyup derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir saat arayla çıkarıp hızla karıştırıp tekrar dondurucuya yerleştiriyoruz. Bu işlemi üç kez tekrarladıktan sonra 12 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Sorbe kıvamını aldığında servis ediyoruz.







LİMONLU SORBE

MALZEMELER

275 gr. toz şeker

600 ml. su

1 limonun kabuğu

1 su bardağı limon suyu

30 gr. pudra şekeri

SÜSLEMEK İÇİN:

Limon kabukları

Nane yaprağı

YAPILIŞI: Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Şeker eriyince beşaltı dakika kaynatıyoruz. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede karıştırıyoruz. Limon suyunu ve pudra şekerini ilave ediyoruz. Karışımı buzlukta bekletiyoruz. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırıyoruz.