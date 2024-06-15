Kiraz, Türkiye'nin meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan bir meyvedir. Kirazın tarihi, M.Ö. 3000'lere kadar uzanmaktadır. İlk olarak Doğu Avrupa ve Batı Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. Daha sonra bu bölgeden İran, Kafkasya ve Anadolu'ya yayıldı. Türkiye'nin en önemli kiraz üreticisi şehirleri arasında Isparta, Bursa, Denizli, Hatay, Adana ve Mersin yer almaktadır. Kirazın kültürel önemi de oldukça yüksektir. Türk mutfağında taze kiraz; marmelat, reçel, şurup ve likör olarak kullanılır. Ayrıca kiraz tatlısı ve kiraz pastaları da oldukça popülerdir. Kiraz aynı zamanda Türk halk müziğinde de önemli bir yere sahiptir. Kiraz ağacının gölgesi de yaz aylarında insanların serinlemesi için tercih edilen bir yerdir. Kirazın sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir gibi vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığı önleyici etkisi vardır. Kiraz aynı zamanda antioksidanlar açısından da zengindir ve cilt sağlığına da faydalıdır.









Kirazın faydaları, içeriğinde yer alan fonksiyonel bileşenlerine, vitamin ve mineral değerlerine bağlıdır. Doğal bir antioksidan olması ile vücutta yabancı maddelerin uzaklaştırmasına katkı sağlayan bir meyvedir. Günümüzde, kirazın faydalarını daha iyi anlamak için meyvenin nasıl tüketildiğine dikkat edilmelidir. Kirazın çekirdeği, sapı, meyvesi, yaprağı gibi farklı bölümlerinin etken madde değerlerinin farklı olması yararlarını da açıklar. Bu nedenle 'Kirazın faydaları nelerdir?' sorusu birden fazla cevapla karşılık bulabilir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda meyvenin farklı türleri ve kullanım şekline göre açığa çıkan özellikleri yararlarında değişkenlik gösterebilir. Sonuç olarak, kirazın tarihçesi ve kültürel önemi oldukça zengin ve çeşitlidir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kiraz aynı zamanda sağlık açısından da oldukça faydalıdır.



KİRAZ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ezik veya yumuşamış kirazları almaktan kaçının. Fazla olgun kiraz iyi bir seçim olmayabilir.

Kirazın en çok yetiştiği şehirleri araştırın. O şehirlerden gelip satışı yapılan kirazlardan almaya özen gösterin. (Hormonlu olmadığını gösterir.)

Vaktinden (Haziran) önce ve sonra satılan kirazları almayın. Doğal olmayacağı gibi faydası da olmayacaktır.

Kirazın sert ve renginin oturmuş olmasına dikkat edin. Açık kırmızı, koyu kırmızı kirazlar rengini tam belli etmektedir.



KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kiraz ağacının kabuklarından 30 veya 50 gram kadar alın ve bu kabukları 1 litre kadar suda kaynatın. Hazırladığınız bu karışımdan isteğinize göre günde 3 veya 4 bardak kadar tüketebilir ve kirazın sapı faydalarından yararlanabilirsiniz.









KİRAZ ŞERBETİ



MALZEMELER

Yarım kilo kiraz

1 su bardağı toz şeker (çok şekerli seviyorsanız, 1.5 su bardağı şeker)

2 litre su

1 adet çubuk tarçın

4-5 karanfil

1 adet limon

Taze nane

YAPILIŞI: Kirazları yıkıyoruz. Sapları ile yıkarsanız daha iyi olur. Tencereye kirazları, toz şekeri, tarçını, suyu, limonun yarısını ve karanfili koyalım. 45 dakika kısık ateşte pişirelim. Piştikten sonra suyu ayıralım, süzgeçten kirazları geçirelim. Çıkan suyuna ayırdığımız suya ilave edelim. Sıcak olarak bir cam kaba koyalım. İsteğe göre nane ve limonun diğer yarısını da dilimleyip atabiliriz. Soğuk olarak servis edin.