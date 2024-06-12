Herkese iyi günler. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, hepimizin çok severek yediği lahmacunu sizler için evde pişirdim ve sonuç inanılmaz oldu. 'Nedir bu Türk toplumunun lahmacun ile alıp veremediği, bu büyük sevgisi?' diye düşünüp lahmacunun hikayesini biraz araştırdım. Türk hanımlarının sıklıkla yaptığı şeylerden biri, lahmacun kıymasını evde hazırlayıp fırına göndermek. Anadolu'da birçok ev, lahmacununu bu şekilde fırınlarda pişirtiyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



PRATİK HALEP LAHMACUNU



MALZEMELER

2 adet yufka

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ









KIYMALI HARÇ İÇİN:

200 gr. dana kıyma

2 adet domates

1 adet soğan

1-2 adet yeşil biber

1 adet küçük kırmızı biber

1 tutam maydanoz

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1.5 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

SERVİS İÇİN:

Közlenmiş patlıcan

Roka

Nar ekşisi

YAPILIŞI: Malzemeyi rondoda çekip kıyma ile karıştırıyoruz. Su ve sıvı yağı karıştırıp yufkaların arasına sürüyoruz. Yufkaları üst üste koyuyoruz. Bir tabak ya da kapak yardımı ile kesiyoruz. Üzerine harcı yayıp 175 derecede pişiriyoruz. Üzerine közlenmiş patlıcan, roka ve nar ekşisi koyarak servis ediyoruz.



FISTIKLI LAHMACUN



MALZEMELER

300 gr. yağlı kıyma

100 gr. Antep fıstığı

1 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1'er yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: Soğan, sarımsak, biber, maydanoz ve domatesi doğruyoruz, diğer malzemelerle karıştırıyoruz. Açtığımız hamurun içine harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Teflon tavayı ısıtıp lahmacunu pişiriyoruz. Hamur kısmı pişince önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde pişiriyoruz.



LAHMACUN HAMURU



MALZEMELER

2.5 su bardağı kepek unu

1 çay kaşığı kuru maya

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml. su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz ve yoğuruyoruz. İçini yağladığımız bir kabın içerisine alıp kabarmasını bekliyoruz. Ardından hamuru tezgaha alıp bezeler kopartıyoruz. Her bezeyi merdane ile incecik açıyoruz