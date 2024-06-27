İdilika'nın Mutfağı'nda bugün her evde bulunabilecek kolay malzemeler ile yazlık lezzetler hazırlıyoruz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







FIRINDA SOSLU KURUTULMUŞ SEBZELER

MALZEMELER

1 kase kurutulmuş patlıcan

1 kase kurutulmuş domates

1 kase kurutulmuş kırmızı biber

1 adet büyük boy soğan

2 adet patates

3 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

3 diş sarımsak

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle kurutulmuş patlıcan, domates ve biberi tencerede haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra süzgece koyup süzülmesini bekliyoruz. Patatesleri halka halka doğrayıp kızartıyoruz. Yarım halka doğradığımız soğanları ve rendelenmiş sarımsağı yağda kavuruyoruz ve biber salçasını ekliyoruz. Salça da kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi ekleyerek biraz pişiriyoruz. Fırın kabının en altına patatesleri diziyoruz, üzerine haşladığımız sebzeleri ve üzerlerine sosu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.







ATOM

MALZEMELER

1 adet yeşil elma

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç kurutulmuş Arnavut biberi

YAPILIŞI: Yeşil elmanın kabuğunu soyup rendeliyoruz. Sarımsakları da rendeliyoruz ve çok az zeytinyağı ilavesi ile süzme yoğurt ile karıştırıyoruz. Tereyağını içine biraz zeytinyağı ilavesi ile eritiyoruz. Arnavut biberlerini parçalıyoruz. Kızgın yağın içinde çok az çeviriyoruz ve yağıyla birlikte elmalı sarımsaklı süzme yoğurdun üzerinde gezdirerek servis ediyoruz.







BİBER TATARI

MALZEMELER

500 gr. kurutulmuş kırmızı biber

2 adet patates

1 bardak sıvı yağ

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Kurutulmuş kırmızı biberi haşlayıp çekirdeklerini ayıklıyoruz ve ikiye kesiyoruz. Patatesleri soyup dilimliyoruz ve kızartıyoruz. Haşladığımız biberleri de kızartıyoruz. Tabağa önce sarımsaklı yoğurdu yayıyoruz ve üzerini kızarttığımız biberlerle kapatıyoruz. Biberlerin de üzerine kızarmış patatesleri diziyoruz ve servis ediyoruz.