Akşama ne pişirsem sorunu her gün karşımıza çıkarken, size hem çok hafif hem de çok lezzetli bir menü alternatifi ile geldim...



SOYA SOSLU TAVUK



MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı zeytinyağı

6 kaşık soya sosu

8-9 diş sarımsak

İsteğe göre pul biber ve kekik









YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tercihen bir gece dinlense çok daha lezzetli olacaktır. Ardından teflon tavayı ısıtıp tavuklar pişene kadar suyu içinde kalsın diye önce yüksek ateşte mühürleyip ardından orta ateşte pişiriyoruz. Servis önerisi: Kırmızı soğan ile sotelenmiş bebek patatesler ile enfes oluyor.



ÜZÜMLÜ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı kuru üzüm

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

YAPILIŞI: Pirinci tuzlu suda bekletiyoruz ve ardından bol soğuk su ile yıkayıp süzdürüyoruz. Tencereye tereyağı koyup pirinçleri kavuruyoruz. Üzerine sıcak su, üzümleri ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.



ÇİLEKLİ YAZ TATLISI



MALZEMELER

3 su bardağı süzme yoğurt

1 paket krema

3 su bardağı çilek

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt ve kremayı mikserle güzelce çırpıyoruz. Daha sonra vanilya ve iki çorba kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrar çırpıyoruz. Çileklerden birkaç tane ayırıp kalanını rondoda bir yemek kaşığı pudra şekeri ile püre haline getirip yoğurtlu karışımın içine döküyoruz. Kuplarda servis ediyoruz.