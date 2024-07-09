İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuru fasulye ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan kuru fasulye ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.



KURU FASULYE KÖFTESİ



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz









YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış kuru fasulyeyi robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.



KURU FASULYE MÜCVERİ



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 adet yumurta

Yarım yeşil biber

Bol miktarda kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane

4-5 adet taze soğan

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Az sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle kuru fasulyenin kabuklarını soyun ve ezin. Üzerine diğer bütün malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yeşillikleri mümkün olduğunca ince doğrayın. Az sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz tavaya kaşık yardımı ile dökerek dilediğiniz boyutta köfteler yapıp, her iki tarafını da pişirin.



KURU FASULYELİ FALAFEL



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Haşlanmış kuru fasulye, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklanıp yıkanmış maydanozlar rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır. Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır.