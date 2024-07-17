Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, benim için çok özel sağlıklı lezzetler ile sizlere sesleniyorum. İşte en sevdiğim sağlıklı tarifler sizlerle. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu ve sağlıklı sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KİNOA SALATASI



MALZEMELER

SALATA İÇİN:

1 çorba kaşığı kinoa

1 çorba kaşığı yeşil mercimek

İsteğe bağlı 1'er çorba kaşığı esmer pirinç, irmik

1 çorba kaşığı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı kaşığı un

1 demet roka

İsteğe bağlı yeşillikler, dereotu, yeşil salata







SOS İÇİN:

1 tatlı kaşığı tercihen tane hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kinoa, yeşil mercimek ve diğer kuru malzemeler iyice karıştırılıp yıkanır. Üzerini örtecek kadar su ilave edilir, arada karıştırarak 8-10 dakika pişirilip soğumaya bırakılır. Sos malzemeleri iyice karıştırılır. Salatada kullanılacak yeşillikler yıkanır, ince ince kıyılır. Kinoalı harca yeşillikler ve sos katılarak servis edilir.



MEYVE SMOOTHIE



MALZEMELER

1 avuç frambuaz

1 avuç çilek

1/2 muz

1 elma (suyu sıkılacak)

İsteğe bağlı nane ve/ veya fesleğen

1/2 bardak su

10 adet buz

YAPILIŞI: Önce 5 adet buz blender'da kırık hale getirilir, bardağa alınır. Daha sonra tüm malzemeler blender'da karıştırılıp bardağa dökülür.



GRANOLA



MALZEMELER

300 gr. yulaf

6 çorba kaşığı bal ya da pekmez

50 gr. tuzsuz badem

50 gr. fındık

50 gr. kabak çekirdeği

50 gr. ayıklanmış ay çekirdeği

50 gr. kuru kayısı

50 gr. incir

50 gr. kuru uzum

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı keten tohumu

YAPILIŞI: Fırın ısıtılır. Bal ya da pekmez bir kapa alınır, içi su dolu daha geniş kabın içine oturtulup ısıtılır. Badem ve fındık küçük parçalara bölünür, kuru meyveler hariç tüm malzemeler karıştırılıp fırın tepsisine yayılır. Üzerine ısınmış bal ya da pekmez dökülüp fırında 20 dakika pişirilir. Kuru meyveler küçük parçalara bölünüp karışıma eklenir. Karıştırılıp fırında 10 dakika pişirilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca bir kutuya ya da kavanoza konur. Granola yoğurt karışımı için; 1 kase yoğurt çırpılır, üzerine 3-4 kaşık granola, mevsim meyveleri ve dilerseniz chia/mavi haşhaş/susam eklenir.