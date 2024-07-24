Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz mevsimine uygun pratik ve son derece hafif salata tariflerine yer veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
KEÇİ PEYNİRİ SALATASI
MALZEMELER
Akdeniz yeşilliği
Çeri domates
Kuru kayısı
Dolmalık fıstık
Baget ekmek
Keçi peyniri
Pul biber
SOSU İÇİN:
Balzamik sirke
YAPILIŞI: Baget ekmeklerinin üzerine keçi peynirini yerleştirip pul biber serpin. Fırının ızgara bölümünde pişirin. Dolmalık fıstıkları tavada kavurun. Akdeniz yeşilliğini, çeri domatesleri kesin. Hepsini servis tabağına dizin. Balzamik sirke ve zeytinyağını karıştırıp üzerine dökün.
AVOKADO DOMATES SALATASI
MALZEMELER
1 adet avokado
90 gr. lor peyniri
1 adet pembe domates
VİNEGRET SOS İÇİN:
5 gr. hardal
60 gr. zeytinyağı
1 gr. şeker
2 gr. tuz
10 gr. maydanoz
YAPILIŞI: Mayonez tarzı çırpılarak yapılan vinegrette sosun malzemeleri verilen gramajlarla ayarlanır. Ardından sırasıyla hardal, şeker ve tuz çırpılır. Yavaş yavaş zeytinyağı eklenerek sos kıvamı verilir. Avokado ve domatesler isteğe göre doğranır ve soslanarak tabaklanır. Taze ev yapımı lor peyniri ile servis edilir.
MERCİMEKLİ KİNOA SALATASI
MALZEMELER
SALATA İÇİN:
1 çorba kaşığı kinoa
1 çorba kaşığı yeşil mercimek
İsteğe bağlı olarak 1'er çorba kaşığı kaşığı esmer pirinç ve irmik
1 çorba kaşığı kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı un
1 demet roka
İsteğe bağlı yeşillikler
SOS:
1 tatlı kaşığı tane hardal
1 tatlı kaşığı bal
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı limon suyu
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Kinoa, yeşil mercimek ve diğer kuru malzemeler iyice karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su ile arada karıştırarak 8-10 dakika pişirilip soğumaya bırakılır. Bir çorba kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı un, bir bardak su ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırılır. Tercih ettiğiniz sos malzemeleriniz iyice karıştırılır. Salatada kullanılacak olan yeşillikler karıştırılıp suyu süzülüp salata kabına konur. Üzerine kinoa karışımı ve hazırladığınız sos karışımı dökülür.