Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pişirmesi de, ısıtması da keskin bıçak olan, girdiği yemeğe ekstra lezzet ve kalori katan krema konusunu işliyorum.



KREMADAN EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ NEDİR?

Kremada beni etkileyen en önemli unsur, başına ne gelmiş olursa olsun kesilmemesi. Peki krema neden kesilir, biraz onu inceleyelim istedim. Bildiğimiz üzere krema genellikle süt, şeker, yumurta sarısı ve vanilya gibi içeriklerin pişirilmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Kremanın içinde bulunan yumurta sarısının proteinleri, ısının etkisiyle birbirlerine fazlaca yapışarak pıhtılaşır ve kremanın kesilmesine neden olur. Peki bu durum her krema için geçerli midir? Mesela siz hiç kesilmiş bir pastacı kreması gördünüz mü? Bence görmediniz çünkü pastacı kremasının kesilmesi oldukça zor. Nedeni ise içinde yukarıda saydığımız içeriklere ek olarak nişasta veya un bulunması. İçinde nişastalı içerik bulundurmayan her krema kesilme riskini taşır. Krema konusu işliyoruz madem, o zaman ben de sizlerle en beğendiğim kremalı tariflerimi paylaşayım istedim ve kremalı köfte ile brokolili kremalı makarna tarifini de Türk kahveli helva suflesinin yanına ekledim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KREMALI KÖFTE



MALZEMELE

500 gr. kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

1 avuç maydanoz











SOS MALZEMELERİ

1 adet havuç

1 adet patates

1 demet maydanoz sapı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz

1 çay bardağı su

1.5 çorba kaşığı un

1 kutu krema

YAPILIŞI: Karıştırma kabına kıymayı, rendelediğimiz soğanı, pirinci, kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyip iyice yoğuruyoruz. Patatesi soyduktan sonra rendeleyerek yağlı bir tencerede maydanoz sapı, su ve tuzla birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığında yuvarlak toplar haline getirdiğimiz kıymaları içine atıp kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Bir çay bardağı suya unu ekleyip karıştırdıktan sonra pirinçler yumuşadığında tencerenin içine ağır ağır ekliyoruz. Beş dakika kadar karıştırdıktan sonra kremayı da ekleyip üç dakika kadar karıştırıp kıyılmış maydanozla birlikte servis ediyoruz.



KREMALI BROKOLİLİ MAKARNA



MALZEMELER

300 gr. brokoli

8 adet mantar

1 paket makarna

1 paket krema

1 kase kaşar peyniri

3 yemek kaşığı margarin

3 yemek kaşığı un

500 ml. süt

2 diş sarımsak

YAPILIŞI: Yıkayıp saplarını kestiğiniz brokolileri pişiriyoruz ve mantarları soteliyoruz. Başka bir tavada margarini eriterek unu kavuruyoruz ve sütü ekleyerek karıştırıyoruz. Makarnayı süzdükten sonra kalan tüm malzemeleri ve sosları ekleyip karıştırıyoruz. Üzerinde kaşar rendesiyle servis ediyoruz.



TÜRK KAHVELİ HELVA SUFLESİ



MALZEMELER

500 gr. tahin helva

2 adet limon

200 gr. krema

10 gr. Türk kahvesi

40 gr. sakızlı dondurma

YAPILIŞI: Tahin helvasını bir kap içine rendeliyoruz. Kremayı ilave ediyoruz. Kahveyi ilave ediyoruz. Limon kabuklarını rendenin ince tarafı ile karışımın içene rendeliyoruz. Limonların suyunu da ilave ediyoruz. Bütün malzemeyi iyice karıştırıp eşit miktarda sufle kaplarına paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sekiz dakika pişiriyoruz. Dondurma ya da pudra şekeri ile birlikte servis ediyoruz.

