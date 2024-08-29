İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çok faydalı bir besine yer veriyorum. Arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın, arıların bal midesi denilen orgalarında kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek hücrelerine yerleştirilen mucizevi besin bal ile ilgili üç tarif hazırladım. Biliyorsunuzdur; çeşit çeşit, renk renk bal var ve aslında hiçbiri, bir diğeri ile aynı değil. Neden böyle diye birkaç kaynaktan araştırdım. Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlara ve yöreye göre değişkenlik gösteriyormuş. Balın kokusunu bile çiçeklerdeki uçucu yağlar verirmiş ki, bu aynı zamanda çiçeklerin de kokularını sağlayan yağ imiş. Bal öyle enteresan mucizevi bir besin ki; nem, güneş ışığı, kaynatma gibi sıra dışı bir etkiye maruz kalmadığı sürece bozulmuyor ve zamana karşı uzun süre direnebiliyor. Sümerler, Babiller ve kutsal Hint bilgileri kadar geçmişe dayanıyor. Esasen arılar, en az 100 milyon yıldır bal üretiyorlarmış. Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









BALLI MUZLU PANKEK



MALZEMELER

1 adet muz

2 tatlı kaşığı bal

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı un

Servis etmek için muz, bal ve ceviz

YAPILIŞI: Un hariç, tüm malzemeyi robotta çekiyoruz. Ardından unu ilave edip hepsini iyice çırpıyoruz. Tavayı yağlayıp ısıtıyoruz. Karışımdan birer kepçe döküp göz göz olunca ters çeviriyoruz. Hepsini tek tek pişirip servis ederken aralarına bal döküyoruz. Muzları dilimleyip ceviz ile süsleyerek servis ediyoruz.



BALLI KUP



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı bal

1.5 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Aralara dökmek için bal ve ceviz

Süslemek için krokan

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağını eritiyoruz ve üzerine sütü ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Diğer malzemeleri de topaklanmaması için hızla karıştırarak ilave ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştığı zaman altını kapatıyoruz ve servis kaselerine paylaştırıyoruz. Soğuyunca üzerine bal döküyoruz ve ceviz serpiştiriyoruz. Varsa krokan ile servis ediyoruz.



BALLI LOKMA TATLISI



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 paket kuru maya

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Öncelikle şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kapatıp bal ilave edip karıştırıyoruz. Ardından şerbeti soğutuyoruz. Hamur malzemesini iyice karıştırıp hamur yoğuruyoruz ve kapaklı bir kabın içine alıp mayalandırıyoruz. Yağı kızdırıyoruz. Hamurdan bezeler kopartıp yağlanmış tezgahta yuvarlayıp elimizle ortasına delik açıyoruz ve kızgın yağa atıyoruz, her iki tarafını da kızartıyoruz. Hamurları yağdan alır almaz hemen soğuk şerbete atıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz.