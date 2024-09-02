Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin Konserve mevsimi geldi
İletişim Bilgileri
İDİL ÇİMRİN
02 Eylül 2024, Pazartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Konserve mevsimi geldi

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hazır domates mevsimiyken ve fiyatı çok düşmüşken, biz Türklerin en sevdiği saklama usullerinden biri olan domates konservesi yapmayı anlatıyorum.

KONSERVE EZME

MALZEMELER
3 kg domates
10 adet kırmızı kapya biber
1 kase dolusu cin biber
1 bağ maydanoz
15 diş sarımsak
1 çay bardağı tuz
3 su bardağı sirke
Sıvı yağ




YAPILIŞI: Kırmızı kapya biberleri fırında közlüyoruz ve rondoda çekiyoruz. Diğer tüm malzemeyi de rondodan geçiriyoruz. Büyük bir kasede bütün malzemelere sirkeyi de ekleyerek karıştırıyoruz. Hepsini kaynatıyoruz. Sıcak ken kavanozlara doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyoruz.

KONSERVE DOMATES

MALZEMELER
50 kg domates
1 kg kırmızı kapya biber
Tuz
Ayçiçek yağı
YAPILIŞI: Domatesleri ve kırmızı biberleri rondoda çekiyoruz. Bir tencereye döküp, tuz ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Malzemenin ölçüsü yarıya inene kadar kaynatıyoruz. Cam kavanozları da kaynatıyoruz. Sıcakken pişmiş domatesleri doldurup ağzını kapatıp kavanozları ters çeviriyoruz.

KONSERVE KAHVALTILIK SOS

MALZEMELER
3 adet patlıcan
2 tane kırmızı dolmalık biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
2 diş ezilmiş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI: Patlıcanlı kahvaltılık sos yapımı için; öncelikle fırın tepsisinin içine alüminyum folyo serip patlıcan ile biberleri tepsiye yerleştirip közlüyoruz. Közlenen patlıcanı ve biberleri fırından alıp kabuklarını soyuyoruz. Közlenen patlıcanları robotta çekerek hafif eziyoruz. Biberleri minik minik doğruyoruz. Diğer tüm malzemeler ile beraber karıştırıyoruz. Bir taşım kaynatıp sıcakken kavanozlara doldurup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA