İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Turşu, limonla mı yapılır, sirkeyle mi?' konusuna yer veriyorum. Bu soruyu sorunca akıllara ister istemez Türk sinemasının altın değerindeki filmlerinden 'Neşeli Günler' geliyor. Mutlaka hepimiz en az 10 kere, ilk kez izliyormuş gibi keyifle izlemişizdir. Turşu dükkanları olan Adile Naşit ve Münir Özkul'un kavga ettiği sahnede Naşit, "Turşunun hası sirkeyle olur" diye diretirken; Münir Özkul, "Limonsuz bir şeye benzemez" diye karşı çıkıyordu. Acaba hangisi haklıydı? Ülkemizde oldukça fazla miktarda tüketilen turşunun, büyük miktarlarda üretimi söz konusu olduğunda limonla yapılması zor. Üretim esnasında asit dengesinin korunması gerekiyor. Bunun için de üreticiler "Sirke kullanmak en doğrusu" diyor. Peki, turşu, limon suyuyla üretilemez mi? Elbette yapılabilir ancak eğer limon suyunu tercih edecekseniz, turşunun kısa süre içinde tüketilmesi gerekiyor. Yani limon mu, sirke mi diye arada kaldıysanız; buna tamamen damak tadınız ve tüketim süreniz karar veriyor.









KÜTÜR KÜTÜR KARIŞIK TURŞU



MALZEMELER

2 kg kıl biber

2 kg kornişon salatalık

2 adet havuç

4 adet olgunlaşmamış domates

1 demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 su bardağı sirke

6 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı şeker

Kaynamış soğumuş su

2 adet kapya biber

İstediğiniz kadar acı biber

Dilediğiniz malzemeler

5 LİTRE BİDON İÇİN;

6 yemek kaşığı sofralık tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı limon tuzu







YAPILIŞI: Öncelikle bütün malzemeler tertemiz yıkanır biberler sap kısmından ayrılır ve dilediğiniz büyüklükte kesilir. Salatalıklar özenle yıkanır içinde en çok toz toprak barındıran salatalıktır. Suyu biraz durulduktan sonra mutlaka sirkeli suda bekletin ve tekrar tekrar yıkayın. İki baş kısımlarından kesilmesi yeterli, delmeye yada iğnelemeye gerek yok. Domates küçük ise kesmeye gerek yok ama büyükse dilimleyebilirsiniz. Havuçların kabukları soyulur ve halka halka doğranır aynı şekilde kırmızı biber de halka doğranır, sarımsak taneleri çok iri ise ikiye bölüp kullanın. Bir bidona 1 baş sarımsak kullanmanızı tavsiye ederim. Bidona malzemeleri karışık bir şekilde dolduralım. Aralarına sarımsak atmayı unutmayın. Bidonun başına temizlenmiş ama sapları kopartılmamış maydanoz konur. Bir kabın içerisine 6 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı limon tuzu konulur. Biraz kaynattığımız su ilave edilip tuzun erimesi sağlanır ve karışımı bidonun içine dökülür. Kalan kısmı kaynamış soğumuş su ile doldurulur. Kapağı sağlam bir şekilde kapatılır ve bir kaç kez ters düz yaparak çalkalanır, tuzlu su her yerine dağılsın. Serin ve karanlık bir yerde saklayınız. Yaklaşık 20 günde olgunlaşacaktır. Eğer kısa sürede yemek isterseniz cam kavanoz da kaynar suyla yapabilirsiniz. Olgunlaştıktan sonra buzdolabına koymanıza gerek yok.



TURŞU İLE İLGİLİ KISA KISA

Turşu bolca lif ve fermente maddeler içerir. Probiyotikler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır.

Bağırsaklarınız son günlerde durgun ise; sebzeli turşuları tüketerek kabızlık gibi problemleri çözebilirsiniz.

Turşunun yapısındaki yararlı bakteriler, kan dolaşımını düzenler. Kan basıncını dengeleyen turşu türleri, kalp hastalıkları riskini de en aza indirir.

Turşu, doğal ve leziz bir ağrı kesici besindir.

Vücudun su kaybını gideren turşu, sporcularda oluşan kas ve kemik ağrılarını dindirir.

Kış günlerinde taze sebze ve meyve bulmakta zorlanan kişiler, turşu tüketerek vücudunu hastalıklara karşı koruyabilir.

Ani acıkmalar ve baş dönmeleri yaşayanlar, bir iki lokma turşu ile kan şekerini dengeler.

Mide bulantısı hissedilen durumlarda bir bardak turşu suyu, midenizde oluşan rahatsız edici hissi ortadan kaldırabilir.

Turşu suyunu hem içerek hem de cildinize sürerek tahriş olan dokuları yenileyebilirsiniz.