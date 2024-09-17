Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis poğaça tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



NEFİS POĞAÇA



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Dereotu

Yeşil biber

1 kase Urfa peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un









YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.



MISIR UNLU POĞAÇA



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Aldığı kadar mısır unu

Kabartma tozu

Tuz

İÇİ İÇİN:

1 kase beyaz peynir

Maydanoz

1 adet yumurta beyazı

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI: Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avcumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avcumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

