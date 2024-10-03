Sağlıklı beslenirken farklı bir lezzet arayışında olanlar; hem fit hem de mantı tadında bir lezzete ne dersiniz?



MERCİMEK MANTISI



MALZEMELER

1 bardak kırmızı mercimek

2 su bardağı su

Tuz

Kırmızı biber

Karabiber

Kimyon

2-3 dal maydanoz

2-3 dal dereotu (isteğe bağlı)







SOSU İÇİN:

1-2 diş sarımsak

Yoğurt

Yağ

Kırmızı biber

YAPILIŞI: 1 bardak kırmızı mercimek önce yıkanır, tencereye alınır. Üzerine 2 bardak su eklenir sonra mercimek suyunu çekinceye kadar pişirilir. Pişen mercimeğin üzerine baharatlar eklenir ve yoğrulur. Misket büyüklüğünde toplar yapılır, tabaklara dizilir. Daha sonra üzeri için sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli sos yapılıp, üzerine dökülür.



KARNABAHAR MANTISI



MALZEMELER

1 küçük boy karnabahar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kimyon

Karabiber

Toz kırmızı biber

Tuz

SALÇALI SOSU İÇİN:

1 küçük kase dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

Maydanoz

YAPILIŞI: Karnabaharları küçük olacak şekilde bıçakla doğrayalım. Yanmaz yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ekleyelim. Karnabaharı ilave edelim. Kavurmaya başlayalım. Üzerine baharatlarını ve tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Arada mutlaka bakıp karıştıralım. 15-20 dk. arası bir süre kavurma işlemini yapalım. Karnabahar yumuşadığında altını kapatalım. Salçalı sosu için zeytinyağını tavaya alalım. Kıymamızı ezerek kavuralım. Üzerine salçayı ve baharatları ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Üzerine ılık su ilave edip salçanın kıvamını ayarlayalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayalım. Karnabaharı tabağımıza alalım, üzerine sarımsaklı yoğurt, salçalı sos ve ince kıyılmış maydanoz ilave edip servis edelim.



PATATES MANTISI



MALZEMELER

5-6 adet patates

1 tatlı kaşığı tuz (patatesleri haşlarken)

Çeyrek demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

YOĞURTLU SOSU İÇİN:

Yarım su bardağı yoğurt

2-3 diş sarımsak

1 fiske tuz

ÜZERİ İÇİN:

2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı kadar sıcak su

YAPILIŞI: Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyalım. Ardından iki üç parçaya keserek tencereye alalım. Tuz ekleyelim ve üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlanmaya bırakalım. Haşlandıktan sonra patateslerimizi ezelim. Ezmek için çatal veya patates ezici kullanabilirsiniz. Daha sonra içine doğranmış maydanozları ekleyelim. İsteğe göre karabiber, kırmızı biber ve tuz ekleyerek iyice karıştıralım. Harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avcumuzda yuvarlayalım. Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağımızla bastırarak çanak şeklini verelim. Tüm malzemelerimiz bitinceye kadar bu işleme devam edelim. Hazırladığımız patatesleri servis tabağına dizelim. Yoğurtlu sosu için başka bir kapta yoğurdun içerisine ezilmiş sarımsakları, tuzu ekleyelim ve karıştıralım. Patates çanaklarının içini yoğurt ile dolduralım. Dilerseniz sarımsaksız da yapabilirsiniz. Üzerinin sosu için tavada sıvı yağı ısıtalım, ardından salçayı ekleyip karıştıralım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyelim ve 1-2 dakika daha karıştırarak pişirelim. Patateslerin üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapalım.