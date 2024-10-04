Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün birbirinden nefis poğaça tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
YEMYEŞİL POĞAÇA
MALZEMELER
1 çay bardağı zeytinyağı
125 gr. oda sıcaklığında tereyağı
2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı kaymak
1 yemek kaşığı toz mahlep
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Maydanoz
Dereotu
Yeşil biber
1 kase Urfa peyniri
2 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.
TAM BUĞDAY UNUNDAN POĞAÇA
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
Aldığı kadar tam buğday unu
Kabartma tozu
Tuz
İÇİ İÇİN:
1 kase beyaz peynir
Maydanoz
1 adet yumurta beyazı
ÜZERİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu
YAPILIŞI: Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avcumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
BÖREKİTAS
MALZEMELER
1 su bardağı ayçiçek ve eritilmiş tereyağı karışımı
Yarım su bardağı su
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri
Un
İÇİ İÇİN:
2 adet közlenmiş patlıcan ya da 2 adet haşlanıp rendelenmiş patates
Rendelenmiş eski kaşar peyniri
ÜZERİ İÇİN:
Rendelenmiş eski kaşar peyniri
Yumurta sarısı
YAPILIŞI: Patlıcanı ya da patatesi hangisinden yapmak isterseniz, mutlaka rendenlenmiş eski kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Hamuru için tüm malzemeyi ele yapışmayacak bir kıvam alana dek yoğuruyoruz. Hamurun üzerini bir streç film ile kaplayıp 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru bezelere ayırıp merdane ile açıyoruz. Açtığımız börekitas hamurunu çay bardağı ile kesiyoruz ve iç malzemesini koyuyoruz. Poğaça gibi kapatıp üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısının üzerini rendelenmiş eski kaşar peyniri ile süsleyip 175 derece fırında pişiriyoruz.