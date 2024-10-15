İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli ancak bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MUZLU TOPLAR



MALZEMELER

2 paket kakaolu bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz







SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya Hindistan cevizine buluyoruz. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra servis ediyoruz.



MUZLU SMOOTHİE



MALZEMELER

2 adet muz

1 yemek kaşığı bal

1.5 bardak soğuk süt

1 çay bardağı yoğurt

Biraz tarçın

YAPILIŞI: Muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçını, blender'da karıştırıyoruz. Tüm malzemeler püre haline geldiğinde blender'ı kapatıyoruz. İçeceğinizin kıvamını yoğurt ya da süt ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.



MUZLU PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-3 adet muz

YAPILIŞI: Muz hariç tüm malzemeleri çırparak pankek hamurunu hazırlıyoruz. Dilimlenmiş ya da ezdiğimiz muzları içine atıyoruz. Küçük bir kepçe yardımıyla az yağlanmış yapışmaz tavaya dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz.