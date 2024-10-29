Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane.

Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor.

Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı Madem nar konusunu işliyoruz, ben de bugün sizlere narın salata, muhallebi ve çay gibi en sevdiğim kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.







NAR EKŞİLİ BİBER TURŞUSU

MALZEMELER

1 kg taze yeşil biber

1 su bardağı kaya tuzu

2 litre su

1 salkım koruk bir tutam asma yaprağı

NAR EKŞİLİ SUYU İÇİN:

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 su bardağı su

YAPILIŞI: 1 kg taze yeşil biberleri yıkayıp üç kısmına küçük çizik atalım.

Hepsini yaptıktan sonra 2 kiloluk şişeye dolduralım çok sıkı doldurmaya gerek yok.

Daha sonra bir kabın içerisine 2 litre su ,1 su bardağı kaya tuzunu eritelim.

Biberlerin üzerine dökelim. En üste 1 salkım koruk ile asma yaprağını koyalım.

Kapağını kapatıp 1 ay sonra açalım. 1 ay sonra yiyeceğimiz kadar çıkartıp tatlı suya ıslayalım tuzunu vermesi için 2 saat tatlı suda beklerken nar ekşili suyunu hazırlayalım.

2 diş sarımsak soyulur yarım çay kaşığı tuz ile dövülür. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane, 6 yemek kaşığı nar ekşisi ve 2 su bardağı su ekleyip karıştıralım tuzunu vermiş biberleri ekşili suya atalım.







EV YAPIMI NAR EKŞİSİ

MALZEMELER

5 kg kabuklu ekşi nar

1 tatlı kaşığı tuz

5 kg kabuklu nardan yaklaşık 300-350 ml nar ekşisi çıkıyor.

15 kg kabuklu nardan yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkıyor.

YAPILIŞI: Bütün narlar bıçak yardımıyla bölünür. Ardından kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayrılır. Bu işlemi geniş çukur bir leğende yapın ki etrafa sıçramasın.

Bu işlem bittikten sonra tüm nar taneleri arada kaçan zar ve kabuklardan iyice temizlenir.

Not: Tadının değişmemesi için nar tanelerini zarlardan iyi temizlemelisiniz.

Temizlenen nar taneleri sıkılmaya hazır.

Robot ile narların suyu çıkana kadar çevrilir. Ardından süzgece alınır. Ve kol kuvvetiyle narlar iyice ezilip süzülerek, suyu çıkarılır.

Süzülen nar suyu genişçe bir tencereye alınır. En az 3-4 saat kaynatılır. Kaynarken üzerindeki köpükleri almayı ihmal etmeyin.

Yoğun, akışkan bir kıvam aldığında nar ekşiniz olmuş demektir. Altını kapatmaya 5 dk kala tuz atılır.

Altı kapatıldıktan sonra soğuyana kadar dinlendirilir. Dinlendikten sonra cam şişe veya kavanozlara doldurularak buzdolabında saklanır.