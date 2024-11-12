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İDİL ÇİMRİN
12 Kasım 2024, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Şifalı çay mevsimi

Son günlerde hepimiz, vücudumuzun bağışıklık sistemi ya zayıflamaya başlarsa diye korkuyoruz. Koronavirüs, grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle yaşıyoruz. Vücut direncinin düşmesi yaraların daha yavaş iyileşmesine, doku iltihaplanmalarına, kaslarda zayıflamalara ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Tam bu noktada devreye giren kış çayları, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı etkin bir koruma sistemi sağlar. Her bitki çayı bileşeninin doğal yapısı birbirinden farklıdır. Bazı bitki çayları aşırı demlendiğinde acılaşır ve bazıları da suda beklediğinde fazlaca şişer. Doğru demleme teknikleri ve doğru miktarda karıştırılan bitkiler ile bağışıklık güçlendirici ilaç etkisine sahip kış çayları elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



GÜL ÇAYI
MALZEMELER
4 yemek kaşığı gül yaprağı
1 yemek kaşığı limon otu
1 adet tarçın çubuğu
1 yemek kaşığı portakal suyu
1 tatlı kaşığı rezene tohumu
1/2 çay kaşığı limon kabuğu
4 su bardağı su
Buz (eğer soğuk yapacaksanız)
Bal (isteğe bağlı)
Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.



OTLU ÇAY
MALZEMELER
2-3 dal ısırgan otu
2 adet taze nane
1 tarçın çubuğu
4 su bardağı su
1 yemek kaşığı bal
Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca kaynatın.



SOĞUK ALGINLIĞI ÇAYI
MALZEMELER
Yarım elma
Yarım portakal
Yarım limon
Yarım ayva
1 çubuk tarçın
4-5 karanfil
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI: Bal hariç bütün malzemeler, kabuklu bir şekilde iri iri kesilip tarçın ve karanfille birlikte bir miktar suda kaynatılır. Kaynayınca bardağa süzülüp bir tatlı kaşığı balla içilir.

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