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İDİL ÇİMRİN
20 Kasım 2024, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

İçimiz ısınsın

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...

EV YAPIMI MEYVE ÇAYI

MALZEMELER
Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut
4 adet karanfil
1 çubuk tarçın
1 tutam ıhlamur ve ada çayı
1 avuç taze nane yaprağı
Tarçın




YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.

EV YAPIMI BOZA

MALZEMELER
500 gr. pilavlık bulgur
1 çay bardağı pirinç
Su
Şeker
Tarçın
YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edebilirsiniz.

TARÇINLI SALEP

MALZEMELER
1 litre süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı saf toz salep
Tarçın
YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zencefil ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup üzerine tarçın serperek servis ediyoruz.

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